В России изобрели новый ударный дрон «Ночная ведьма»

Специалисты в России разработали ударный дрон «Ночная ведьма» со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинского беспилотника «Баба-Яга». Об этом 16 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика.

«Это ударный дрон для сброса с высоты боевых зарядов в ночное время, а также для перевозки грузов, провизии на дальние расстояния», — заявил разработчик на форуме «Армия-2024», где и представили новый комплекс в павильоне «Народный ВПК».

По его словам, у российского беспилотника широкополосная связь — на нестандартной частоте. Помимо этого, через заданное время он может сканировать эфир. Разработчик также добавил, что уже 50 таких аппаратов отправили в зону СВО.

Ранее, 13 августа, военный инновационный технополис «Эра» представил детектор кругового обзора для обнаружения FPV-дронов «Тортик» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. На выставке представили экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии и Китая. В работе форума задействовали представителей более 120 иностранных компаний.