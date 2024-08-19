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Интерфакс-АВН

В Баренцевом море прошли учения Северного флота по спасению подводников

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Ка-27М
Ка-27М.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота провели в Баренцевом море учение по спасению условно терпящей бедствие подводной лодки, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт (ПСП) территориального центра управления. Специалисты ПСП отработали вопросы управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота при оказании помощи аварийной подводной лодке", - говорится в сообщении.

"Практический этап учения стартовал на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива, в ходе которого была проверена готовность сил флота действовать по внезапным вводным", - уточнили в пресс-службе.

Согласно сценарию учения, дизельная подлодка, находясь море, потеряла ход и легла на грунт.

Субмарину обнаружил с помощью магнитометра и опускаемой гидроакустической станции противолодочный вертолет Ка-27М. В указанные им координаты прибыли дежурные силы ПСО, а также боевые корабли. Оказавшихся на поверхности моря подводников спасли вертолет Ка-27ПС и рейдовые водолазные катера РВК-1229 и РВК-1230.

После допоиска подлодки и установления с ней гидроакустической связи был спущен на воду глубоководный спасательный аппарат АС-34.

"Погрузившись в подводное положение, экипаж АС-34 осуществил допоиск лежащего на грунте объекта, а затем приступил к стыковке с аварийно-спасательным люком. В ходе учения на борт спасательного аппарата была переведена группа подводников, которая впоследствии была доставлена на спасательное судно для оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в релизе.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Ка-27ПС
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