Военные медики создали приложение по тактической медицине для российских бойцов

Оно не требует доступа к интернету, рассказали разработчики

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова и Учебного центра тактической медицины разработали для российских бойцов приложение-справочник, в котором содержится вся необходимая информация по оказанию помощи при ранении. Об этом рассказали ТАСС разработчики.

По словам создателей приложения, оно может использоваться в качестве пособия для бойцов на передовой и не требует доступа к интернету. Каждое необходимое действие при получении различных видов ранений, приведенное в справочнике, сопровождается видео. Самое важное, по словам разработчиков, это так называемая "экстренная кнопка". Нажав на нужный раздел, можно посмотреть алгоритм действий в случае, например, кровотечения, пневмоторакса или шокового состояния.

Несмотря на то, что в первую очередь приложение предназначено для военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, оно доступно для скачивания всем желающим.