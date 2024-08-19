Минобороны заявило, что ВС РФ начали испытания модифицированных FPV-дронов

В российском военном ведомстве отметили, что испытания проходят в условиях максимально приближенным к боевой обстановке

ДОНЕЦК, 16 августа. /ТАСС/. Инженерное соединения Южной группировки войск приступили к испытаниям модифицированных FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

"Противоборство систем радиоэлектронной борьбы в районе специальной военной операции показало, как много в подразделениях Вооруженных сил России высококвалифицированных кадров. Не стали исключением и специалисты инженерного соединения Южной группировки войск. После качественного анализа и модернизации ударных FPV-дронов инженерами подразделения, операторы отправляются в полевые условия для их испытания", - сообщили в Минобороны.

Испытания проходят в условиях максимально приближенным к боевой обстановке. "Занимаем позицию, закрытую от разведки противника. Подготавливаем оборудование, настраиваем, проверяем. И уже по команде старшего начальника, в чьих интересах мы производим работу, он дает нам координаты", - приводит Минобороны слова оператора FPV-дрона с позывным Стержень.

Он подчеркнул, что такие тренировки помогают стать для врага невидимыми.