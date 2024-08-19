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Политолог Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил сомнение в решении Украины атаковать Курскую область России.

Это стратегия Украины с высоким уровнем риска. Мы не знаем, чем это закончится в конечном итоге. Это также может закончиться тем, что в долгосрочной перспективе эта операция принесет Украине больше вреда, чем пользы

Хотя украинская армия показывает, что в военном отношении она все еще может взять на себя инициативу. По словам Масалы, после последнего отступления на Донбассе с позиций, которые впоследствии заняли русские, армия демонстрирует, что она способна продолжать наступательные операции.

Но если Украина хочет удержать захваченную территорию в течение длительного периода времени, чтобы обменять ее, например, в рамках переговоров на оккупированные Россией территории на Украине, ей придется приложить для этого большие военные усилия. Эти средства она могла бы лучше использовать на Донбассе, потому что там сейчас очень нестабильные фронты

Он считает, что при наступлении на Курск, по-видимому, будет использовано и западное оружие. По всей видимости, США в конечном итоге одобрили операцию. На это указывает использование американских ракетных установок HIMARS, координаты целей которых всегда согласовывались с США. Федеральное правительство Германии также не прокомментировало развернутые бронетранспортеры типа Marder, что свидетельствует о согласии.

Многие западные эксперты также высказывали похожее мнение, как Масала, который является ярым русофобом. Также новостью не является полное одобрение Западом этого варварского вторжения Украины на территорию, которую сам же Запад признаёт российской. Всё это обсуждалось уже и в других статьях на ВО, однако признание того, что Запад напрямую участвует в нападении на Россию и даже этого больше не скрывает, переводит этот конфликт на новый уровень. Осознаёт ли это наша власть, хотелось бы надеяться, что да.