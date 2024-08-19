Войти
Военное обозрение

Немецкий эксперт: Курское наступление может навредить Украине

326
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Политолог Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил сомнение в решении Украины атаковать Курскую область России.

Это стратегия Украины с высоким уровнем риска. Мы не знаем, чем это закончится в конечном итоге. Это также может закончиться тем, что в долгосрочной перспективе эта операция принесет Украине больше вреда, чем пользы

Хотя украинская армия показывает, что в военном отношении она все еще может взять на себя инициативу. По словам Масалы, после последнего отступления на Донбассе с позиций, которые впоследствии заняли русские, армия демонстрирует, что она способна продолжать наступательные операции.

Но если Украина хочет удержать захваченную территорию в течение длительного периода времени, чтобы обменять ее, например, в рамках переговоров на оккупированные Россией территории на Украине, ей придется приложить для этого большие военные усилия. Эти средства она могла бы лучше использовать на Донбассе, потому что там сейчас очень нестабильные фронты

Он считает, что при наступлении на Курск, по-видимому, будет использовано и западное оружие. По всей видимости, США в конечном итоге одобрили операцию. На это указывает использование американских ракетных установок HIMARS, координаты целей которых всегда согласовывались с США. Федеральное правительство Германии также не прокомментировало развернутые бронетранспортеры типа Marder, что свидетельствует о согласии.

Многие западные эксперты также высказывали похожее мнение, как Масала, который является ярым русофобом. Также новостью не является полное одобрение Западом этого варварского вторжения Украины на территорию, которую сам же Запад признаёт российской. Всё это обсуждалось уже и в других статьях на ВО, однако признание того, что Запад напрямую участвует в нападении на Россию и даже этого больше не скрывает, переводит этот конфликт на новый уровень. Осознаёт ли это наша власть, хотелось бы надеяться, что да.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:43
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 16:14
  • 3871
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»