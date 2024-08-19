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Политолог Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил сомнение в решении Украины атаковать Курскую область России.
Хотя украинская армия показывает, что в военном отношении она все еще может взять на себя инициативу. По словам Масалы, после последнего отступления на Донбассе с позиций, которые впоследствии заняли русские, армия демонстрирует, что она способна продолжать наступательные операции.
Он считает, что при наступлении на Курск, по-видимому, будет использовано и западное оружие. По всей видимости, США в конечном итоге одобрили операцию. На это указывает использование американских ракетных установок HIMARS, координаты целей которых всегда согласовывались с США. Федеральное правительство Германии также не прокомментировало развернутые бронетранспортеры типа Marder, что свидетельствует о согласии.
Многие западные эксперты также высказывали похожее мнение, как Масала, который является ярым русофобом. Также новостью не является полное одобрение Западом этого варварского вторжения Украины на территорию, которую сам же Запад признаёт российской. Всё это обсуждалось уже и в других статьях на ВО, однако признание того, что Запад напрямую участвует в нападении на Россию и даже этого больше не скрывает, переводит этот конфликт на новый уровень. Осознаёт ли это наша власть, хотелось бы надеяться, что да.