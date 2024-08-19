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Lenta.ru

Описана модернизация беспилотников за время украинского конфликта

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Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Военный эксперт Дандыкин заявил о значительной модернизации беспилотников

Беспилотники за время украинского конфликта прошли значительную модернизацию, сейчас это уже не те аппараты, что были два года назад, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Дрон "Баба-Яга", например, изначально был сельскохозяйственным. Как и многие другие, его сделали военным путем модернизации, подвешивали к нему сначала достаточно примитивные устройства, — рассказал Дандыкин. — Теперь есть как дроны, работающие в режиме насекомых, способные влетать в форточку, так и другие, большие беспилотники».

Разработку и совершенствование дронов, по словам военного эксперта, ведут как Украина, так и Россия. Параллельно постоянно модернизируются системы борьбы с этими аппаратами.

«Сейчас [у Украины] есть дроны, которые работают только на прилеты и больше никак себя не обнаруживают. С другой стороны, Украина ничего не может поделать с нашими "Ланцетами", и такое противоборство идет постоянно. Постоянно совершенствуются системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), станции устанавливают даже на танки, легковые машины», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что, благодаря модернизации, украинские беспилотники стали более стойкими к помехам и подавлению сигнала управления. Это осложняет борьбу с ними с помощью систем РЭБ.

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Россия
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