Источник изображения: vestnik-rm.ru

Поставленные Британией Challenger 2 опять горят. Теперь уже в приграничье Курской области. Оказывается, одна из таких боевых машин была уничтожена еще 11 августа в районе населенного пункта Шептуховка.

В обнаруженный воздушной беспилотной разведкой танк попал барражирующий боеприпас, после чего он взорвался. Если экипаж находился за броней, то он, по всей видимости, погиб.

Интересно, что эксперты не сразу поняли, что ВСУ потеряли именно Challenger 2, первоначально предполагали, что это Т-64БВ, потом - очередной Leopard-2. Только в среду вечером на телеграм-канале "Милитарист" правильно идентифицировали новую потерю формирований киевского необандеровского режима.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Танк принадлежит 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая в настоящее время является одним из основных участников этой авантюры. Соединение уже порядком потрепали наши бойцы, среди потерь ощутимое количество германских боевых машины пехоты Marder 1A3, различных бронеавтомобилей, а также американских бронетранспортеров M1126 Stryker. Один из последних стал трофеем российских бойцов. По всей видимости, такая же участь ждет один, (а может и больше) танк Challenger 2. Он присоединится к уже имеющимся заокеанским M1A1 SA и немецким Leopard 2A6.