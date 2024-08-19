Швейцария заявила, что открыта к посредничеству в конфликте России и Украины

Страна поддерживает все мирные инициативы, направленные на достижение прочного мира, заявила представитель МИД Леа Цюрхер

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Швейцария готова предложить свои "добрые услуги" в конфликте России и Украины и поддерживает все мирные инициативы, направленные на достижение прочного мира. Об этом сообщила "Известиям" представитель МИД страны Леа Цюрхер.

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"Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги, в том числе и в конфликте между Украиной и Россией, - отметила дипломат. - Швейцария поддерживает все мирные инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине".

Она также отметила, что для Швейцарии "крайне важно", чтобы любое предложение по урегулированию конфликта было основано на Уставе ООН и его фундаментальных принципах, а также то, чтобы "любые дальнейшие шаги в направлении переговоров и мира включали обе стороны".