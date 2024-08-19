Сосредоточение сил: российские войска собирают ударную группировку

Ей предстоит уничтожить подразделения ВСУ на курском направлении

В ключевых точках Курской области стоят блок-посты, по дорогам перемещается много военной техники. В регион перебрасываются новые подразделения российской армии. Из них формируется ударная группировка, которой предстоит уничтожить прорвавшиеся на российскую территорию украинские подразделения, передает корреспондент «Известий».

Период концентрации

В Курской области сейчас можно наблюдать активные перемещения подразделений российской армии, передает с места событий корреспондент «Известий» Павел Волков.

— На дорогах очень много военной техники, того, чего точно не было в первые дни — рассказал он. — Общая тенденция — идет наращивание боевого кулака. Все отмечают, что враг практически остановлен. Действуют ДРГ, которые пытаются проявлять активность. Но они периодически уничтожаются, что, конечно, не транслируется.

У бойцов, которые участвуют в боевых действиях, много видео, которые они сами снимают, отметил он.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Но они их не выкладывают, — объяснил Павел Волков. — Нам бойцы так и говорят: «Мы не тик-ток войска, а люди, которые занимаются делом, нам не нужно присутствие в публичном пространстве».

— В ключевых точках области расставлены блок-посты, — продолжает Павел. — Они укреплены. Документы проверяют, всё нормально. Даже нас периодически останавливают. Проверяют удостоверения и аккредитации. Нам задают вопросы, смотрят, как мы на это всё реагируем. Такой пристальный осмотр. В основном, конечно, идет наблюдение за транспортом, который въезжает в Курск.

На блок-постах стоят бойцы Минобороны, Росгвардии, военной автоинспекции и других силовых структур, уточнил Павел Волков.

— Укрепления в области есть. В частности, мы видим рвы и так называемые «зубы дракона», — отметил корреспондент.

Эвакуация из Глушковского района идет активно, рассказал «Известиям» советник губернатора Курской области Роман Алехин.

— Много людей выезжает самостоятельно, — уточнил он. — Помогает всё руководство района. Всё идет в штатном режиме, всё спокойно. Единственное, бывают обращения, когда люди хотят вернуться, но назад их не впускают. В сегодняшней ситуации это, наверное, правильно: сначала вывезти людей, чтобы не было рисков, а потом уже, когда планы ВСУ мы сорвем, то, наверное, потом можно будет пустить людей за остатками имущества.

По словам Романа Алехина, в областном центре обстановка спокойная.

— В самом Курске никаких экстраординарных ситуаций нет, — отметил он. — Все органы власти и все структуры — пункты временного размещения, медорганизации — адаптировались. Если в первые дни никто не знал, что делать, куда звонить, перегружалась линия 112. Сейчас все узкие места устранены. Все знают, куда ехать, все знают, что делать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

По словам советника, до людей надо донести, что благотворительность — это помощь вдолгую.

— Сейчас в Курске ночами уже холодно. Сначала мы просили вещи первой необходимости, сейчас уже нужны теплые вещи. Помощь нужна, и ее нельзя останавливать, — сказал он.

Глава Глушковского района Курской области, где была объявлена эвакуация, Павел Золотарёв рассказал, что далеко не все жители хотят покидать дома.

— Разговариваем с людьми, говорим, чтобы они ехали в другой населенный пункт, — уточнил он. Оставшимся развозят гуманитарную помощь.

В течение суток в Курской области в безопасные районы эвакуировали более 720 человек. Всего же в 14 регионах развернуто 177 пунктов временного размещения. В них находятся около 9,5 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей.

В готовности еще более 470 пунктов временного размещения вместимостью свыше 36 тыс. человек, сообщили в МЧС.

На Курской АЭС всё спокойно

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил город Курчатов в Курской области.

Он вместе с врио губернатора области Алексеем Смирновым осмотрел строительную площадку Курской АЭС-2. Проект реализуется по графику. На декабрь запланирован пуск строящегося реактора, отметил руководитель региона.

Курская АЭС в Курчатове Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также они обсудили текущую ситуацию в Курской области и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей.

Порядок на дорогах

Охрану Курской АЭС обеспечивают бойцы Росгвардии. Подразделения вневедомственной охраны обеспечивают порядок и защиту пунктов временного размещения граждан из приграничных районов и пунктов гуманитарной помощи «Народного фронта». Выставлены дополнительные наряды в трех медицинских учреждениях города Курска.

Сотрудники Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми структурами обеспечивают безопасность на автодорогах и транспортных узлах, при необходимости оказывают помощь водителям и пассажирам. Во взаимодействии с полицией росгвардейцы обеспечивают охрану имущества граждан в эвакуированных районах области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Кроме того, они оказывают содействие местной власти в решении неотложных текущих вопросов.

На приграничных территориях Курской, Белгородской и Брянской областей сотрудники Росгвардии участвуют в охране правопорядка, осуществляют усиленный контроль в сфере оборота оружия. Саперы ежедневно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Группировка «Север» ведет бои

Минобороны РФ опубликовало видео с пленными из двух украинских бригад. Один из них, Александр Образцов, рассказал, что их машины через два часа после «захода» в Курскую область были расстреляны, после чего он попал в плен.

Как рассказали в российском военном ведомстве, подразделения группировки войск «Север» отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Кремяного.

Огневыми ударами были сорваны атаки противника южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять БМП Bradley и шесть бронемашин.

— Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец, — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, армейской авиацией, БПЛА и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Поражены скопления живой силы и техники в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М» Источник изображения: Фото: РИА Новости

Ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в районе города Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков.

Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять Bradley и 14 бронемашин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 БМП, 206 бронемашин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки РСЗО, 20 арторудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Владимир Матвеев

Роман Крецул

Богдан Степовой