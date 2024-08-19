Ввести в «Ступор»: новый комплекс свяжет системы борьбы с БПЛА в единую сеть

У подразделений, защищающих важные объекты, появится возможность видеть обстановку с разных устройств в режиме реального времени на одном экране

В России создан программно-аппаратный комплекс «Ступор», позволяющий в режиме реального времени вести мониторинг воздушной обстановки вокруг охраняемого объекта. При этом комплекс позволяет свести воедино информацию с различных периферийных устройств. Использовать его можно как на гражданских объектах, так и в зоне проведения боевых действий. По словам разработчиков, недавно «Ступор» был установлен на двух соседних предприятиях, что позволило организовать обмен информацией о приближающихся угрозах и расширить зону покрытия системы. О возможностях программно-аппаратного комплекса — в материале «Известий».

«Ступор» расширяет границы

В России систему «Антидрон» развернули сразу на двух соседних предприятиях агропромышленного комплекса. Как выяснили «Известия», программно-аппаратный комплекс «Ступор» объединил установленные средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам (БВС), что увеличило зону защиты и позволило обмениваться важной информацией о событиях в воздушном пространстве.

Комплекс позволяет в режиме реального времени получать информацию о появлении БВС. Для идентификации дронов создана база «свой – чужой». Все события регистрируются и архивируются. Мониторинг осуществляется непрерывно, а в случае отключения электроэнергии предусмотрены резервные блоки питания. Благодаря разработанному сценарию в автоматическом режиме комплекс самостоятельно, без участия оператора, принимает решение по включению средств подавления каналов управления беспилотника. Предусмотрен и ручной режим, когда оператор самостоятельно управляет системой.

Фото: пресс-центр ООО «Ступор» Источник изображения: iz.ru

«ПАК «Ступор» объединяет радиолокационные, радиочастотные, оптические и акустические станции обнаружения БВС. Так мы получаем возможность видеть реальную обстановку с разных устройств на одном экране», — рассказал директор по развитию ООО «Ступор» Владислав Кустарев. Программно-аппаратный комплекс специальных технических средств противодействия БВС (ПАК СТСП БВС) может быть установлен как в военизированных подразделениях и способен объединять под собой разные устройства других производителей, так и на гражданских объектах топливно-энергического комплекса, агропромышленных предприятиях и в атомной энергетике.

Главным преимуществом комплекса является наличие искусственного интеллекта и гибкая настройка под любые требования. Разработка началась еще в 2021 году. На сегодняшний день ПАК «Ступор» выпускается серийно. Помимо стационарных систем «Антидрон», огромное количество запросов сейчас на автомобильные системы глушения, отмечает Владислав Кустарев.

Легкой работы

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, такая разработка нужна по той причине, что на больших объектах вокруг расположены разные системы обнаружения и сведение информации с них воедино облегчит работу операторам.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— У крупных систем ПВО, в частности у зенитно-ракетных комплексов, и так всё автоматически преобразовывается в единую информацию, а в случае с гражданскими объектами у них всё разбито по частям, — уточнил он. — Особенно в полуслепом режиме находятся расчеты, отвечающие за уничтожение. У пулеметчиков нет своих радаров. Им нужно чуть ли не вручную показывать, где находится цель. А если у них будет такой комплекс, то они могут просто глянуть на экран и увидеть, с какого направления приближается цель, расстояние и прочее, то есть у них будет сразу информация с систем обнаружения.

Объединение информации от различных средств разведки (радары, РЭР, акустические датчики, средства оптической разведки, беспилотники) в единой системе крайне необходимо для повышения точности локализации объектов, повышения вероятности обнаружения и точности их распознавания. Об этом рассказал «Известиям» источник в физтех-школе радиотехники и компьютерных технологий МФТИ.

Фото: пресс-центр ООО «Ступор» Источник изображения: iz.ru

— Более того, такие средства РЭР, как пеленгаторы, по своему принципу действия требуют измерения направления на источник сигнала с нескольких точек. Необходима также синхронизация работы средств ПВО, РЭБ и других средств подавления БПЛА с дружественными расчетами БПЛА и пилотируемой авиацией. В противном случае возникают потери от дружественного огня или невозможность применения пилотируемой и беспилотной авиации из-за нескоординированной работы РЭБ и ПВО, — подвел итог собеседник издания.

Защитный купол

Раннее «Известия» писали, что в России создали систему РЭБ «Зонт» купольного типа, которая способна глушить FPV-дроны противника в радиусе до 500 м.

В основном разработка ориентирована на защиту техники от FPV-дронов. Ее можно использовать как на транспорте, так и на стационарных объектах.

FPV-дрон Источник изображения: Фото: пресс-центр ООО «Ступор»

— На данный момент ни один из применяемых FPV-дронов во время испытаний подлететь к «Зонту» не смог, — об этом «Известиям» рассказал главный конструктор изделия компании «Элиарс». — В зависимости от того, какой это БПЛА, теряется картинка или канал управления, а иногда и то и другое. Мы испытывали «Зонт» с бойцами в Донецке, имитируя ситуацию, брали трехлитровую бутылку воды, загружали на FPV-дрон и пытались сбросить на машину. В результате ни один из задействованных нами беспилотников выполнить задачу не смог.

Разработка получилась габаритной, ее вес составляет около 20 кг. Работа осуществляется на диапазонах частот от 0,4 до 5,8 ГГц.

Юлия Леонова