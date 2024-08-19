ВМС США разваливаются. Чтобы починить наши корабли, нам нужна помощь союзников (The Washington Post, США)

Посол США Эмануэль: ВМС США должны ремонтировать корабли в Японии и Южной Корее

Американские ВМС переживают упадок, пишет посол США в Японии в статье для WP. Военно-промышленная база также не в лучшем состоянии – чинить корабли буквально негде. По мнению дипломата, выход есть: надо привлечь к их обслуживанию Японию и Южную Корею.

Рам Эмануэль (Rahm Emanuel)

После кризиса в Тайваньском проливе 1996 года Китай нарастил серьезную экономическую и военную мощь. Теперь у него не только крупнейший в мире флот, но и крупнейшая в мире судостроительная промышленность, и Пекин не чурается того, чтобы поигрывать мышцами. Это проявляется в том, как он изводит и запугивает соседей по Индо-Тихоокеанскому региону — от Филиппин до Японии и Тайваня.

Между тем за тот же период хронические задержки в техническом обслуживании и ремонте, извечный перерасход средств, затяжные “автономки” и постоянное отставание в строительстве привели к атрофии ВМС США и развалу нашей военно-промышленной базы.

Из этой ситуации есть разумный выход, который упрочит нашу оборону и укрепит наши союзы, но для этого от Конгресса и ВМС США потребуется новое мышление. Нам предстоит обратиться к союзникам в Тихом океане и сделать их полноправными партнерами в ремонте и обслуживании нашего флота.

Проблема стоит очень остро. Например, недавно десантный корабль “Боксер” бездействовал целых два года из-за капитального ремонта стоимостью 200 миллионов долларов, после чего извечные (и, добавим, дорогостоящие) технические проблемы отнюдь не перестали его преследовать. Текущий ремонт не позволил “Боксеру” и его 1 200 морпехам сменить аналогичный корабль “Батаан”, защищавший мировое судоходство от хуситских ракетных атак и ударов беспилотников у побережья Йемена.

Задание затянулось, и корабль “Батаан” и его экипаж работали на пределе возможностей. Его команда из более чем 1 200 человек провела в море восемь месяцев — сперва в Ормузском проливе, а позже в Красном море.

Это затыкание дыр симптоматично для ВМС, которые никак не достигнут поставленной цели — иметь 75 боеспособных наводных кораблей единовременно. Флот, некогда правивший морями, низведен до каннибализации собственных кораблей из-за “бутылочных горлышек” в цепочках поставок, хронической нехватки запчастей и закрывшихся судоремонтных предприятий.

Кроме того, ВМС не достигнут поставленной производственной цели по двум атомным подводным лодкам в год как минимум до 2029 года. А поскольку 36% подводного флота уже простаивает в сухом доке в ожидании обслуживания, ВМС провалили сроки не только по строительству, но и по ремонту.

И это далеко не разрозненные инциденты, а взаимосвязанные симптомы деградации и упадка. И кризис этот назревал годами. Теперь настала пора отказаться от привычных подходов, мыслить нестандартно и решать проблемы.

Отчасти ответ уже под руками. Мы силимся модернизировать даже горстку государственных верфей (если точно, то их ровно четыре), хотя японские и южнокорейские предприятия, на которые в совокупности приходится 47% мирового судостроения, могут помочь нам сократить отставание в обслуживании и ремонте, гарантируя при этом выполнение коллективных соглашений о сдерживании на театре военных действий с Токио и Сеулом.

Япония служит нам надежным партнером по безопасности вот уже минимум 60 лет — и ее промышленные гиганты постоянно демонстрируют готовность выполнять высококачественную работу с опережением графика и не превышая сметы (чему американским военным подрядчикам можно лишь поучиться).

Наши корабли должны ремонтироваться там, где они ходят. Сегодня мы не можем себе позволить, чтобы суда проходили тысячи миль через весь Тихий океан, чтобы годами стоять на якоре на заваленных заказами верфях в США. Чем раньше наши корабли удастся отремонтировать, тем быстрее они вернутся в бой или сдержат противника. Поскольку США, Япония и Южная Корея проводят совместные учения и подготовительную работу, вполне резонно, чтобы мы занялись еще и техническим обслуживанием и ремонтом.

Кроме того, каждый день, потраченный на ремонт и обслуживание кораблей на верфях союзников, будет означать высвобожденный день на строительство военных кораблей следующего поколения на верфях США. День на ремонт и обслуживание кораблей на театре военных действий — это день на укрепление коллективного сдерживания и демонстрацию силы. И, наконец, день на ремонт и обслуживание кораблей на японских или южнокорейских верфях — это день на повышение нашей готовности в режиме реального времени.

Поскольку ВМС первыми из всех родов войск приходят на выручку в минуту кризиса, наша способность демонстрировать силу и выполнять обязательства в области безопасности по всему миру подорвана тем, что они не решают своих проблем сами и не обращаются к союзникам. Принципиальный отказ использовать верфи союзников — пережиток прошлой политики, которую необходимо пересмотреть. ВМС США соблюдают сроки ремонта лишь в 41% случаев. Этому пора положить конец.

Пришло время сменить подход и быть честными с самими собой — и насчет проблем, и их решений. Учитывая масштаб геополитических вызовов, для этого потребуется обширный бюджет. Но одними деньгами со столь давнишним разладом не поборешься. Потребуются более разумные и стратегические траты, какие мы наблюдали со стороны Украины в Черном море.

Даже если мы незамедлительно заложим фундамент новой верфи, потребуются минимум десятилетие, прежде чем она начнет спускать на воду суда. В то же время Япония и Южная Корея располагают обширными и современными судостроительными мощностями и готовы взять на себя ремонтные и технические работы уже сейчас. Воспользовавшись промышленными возможностями союзников, мы сможем поддерживать наш флот в рабочем состоянии и придадим убедительности нашему коллективному сдерживанию.

Рам Эмануэль – посол США в Японии

Комментарии читателей:

Fritzfrantz

Покуда мы не добьемся от военно-промышленного комплекса настоящей подотчетности, чего ради нашим союзникам, которые умеют считать деньги, вкладывать свой капитал в нашу бездонную бюджетную яму?

Dave in Auckland

Бьюсь об заклад, в сфере военных закупок куча коррупции. Небось 30% от бюджета таким образом съедается.

Jpferg1

Я морской офицер в отставке (судовой врач, но служил на борту авианосца и плавучего госпиталя). Так вот меня поразило плачевное состояние авианосца, на которым я ходил. Он постоянно требовал ремонта и модернизации — при полном невнимании к некоторым вещам. Экипаж привык и как-то справлялся, живя одной надеждой. И в дальнейшем это не сулит ничего хорошего. Почему после модернизации за 200 миллионов долларов на “Боксере” все равно осталось столько изъянов? Да потому, что мы платим подрядчикам, у которых лишь одна забота — прибыль, а не качество. А персоналу вообще все до лампочки, посмотрите на Boeing. Так что да, нам нужны качество и ответственность.

Trump is weird

Когда 36% флота в нерабочем состоянии — это лишь немногим больше положенного.

Так всегда было заведено: один корабль в море, один в порту и еще один в сухом доке.

На сегодня более серьезная проблема — это кадры. У нас не хватает обученных моряков — некому выводить корабли в море.

Polite Indifference

Битва за Черное море убедительно показала, насколько надводные корабли устарели. Так что лучше начать списывать корабли, которые дороже всего обслуживать.

Medianone

Корабли стоят миллиарды. Противокорабельная ракета — пару миллионов.

Joe

Вот вам еще одно эхо приватизации и “рейганомики”. Вот бы сейчас пригодились все те государственные верфи, которые закрылись при Рейгане, а?

Publius38

Так, а кто закрыл все верфи? Корпорации США. Кто закрыл все сталелитейные заводы? Корпорации США. Кто довел торговый флот до ручки? Корпорации США. Кто сделал все это ради собственной выгоды, раз за разом урезая зарплаты — при попустительстве купленных с потрохами политиканов? Корпорации США. Чьи, спрашивается, интересы защищает наш флот? Корпораций США.

Mv2023

Рам Эммануэль разглагольствует о том, каким незаменимым союзником Япония нам служит вот уже 70 лет, однако сам даже не почесался поучаствовать в годовщине Хиросимы и Нагасаки.

Почему же, спрашивается? Потому что Япония не пригласила Израиль — страну, которая нарушила почти все писаные и неписаные законы (и которой даже не было на свете, когда мы грохнули Японию).

Рам Эммануэль — посол США в Японии, но, по-видимому, представляет Израиль. Я бы не стал доверять ни единому его слову о том, насколько наши вооруженные силы перегружены и истощены — если это всё из-за того, что мы всякий раз вызволяем Израиль, когда те пытаются заварить третью мировую с Ираном.