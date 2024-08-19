Патрушев: НАТО наращивает военный потенциал вблизи морских границ РФ

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Страны Североатлантического альянса во главе с США наращивают военно-морское присутствие в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории России, заявил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента России Николай Патрушев.

"Продвижение Вашингтоном Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер. НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации", - сказал Патрушев в интервью, которое публикует газета "Известия".

Он, в частности, отметил, что "Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО - Швецию и Финляндию".