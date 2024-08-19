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ТАСС

Патрушев заявил, что атака на Курскую область спланирована с участием Запада

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Помощник президента РФ Николай Патрушев
Помощник президента РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ TACC

Помощник президента РФ подчеркнул, что "преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападение ВС Украины на Курскую область спланировано при участии НАТО и западных спецслужб и вызвано предчувствием приближающегося краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

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"Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", - сказал он в интервью "Известиям".

Помощник главы государства добавил, что "преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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