Патрушев заявил, что атака на Курскую область спланирована с участием Запада

Помощник президента РФ подчеркнул, что "преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападение ВС Украины на Курскую область спланировано при участии НАТО и западных спецслужб и вызвано предчувствием приближающегося краха киевского режима. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев.

Читайте такжеЧто известно об операции по зачистке Курской области от украинских формирований

"Именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб", - сказал он в интервью "Известиям".

Помощник главы государства добавил, что "преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима".