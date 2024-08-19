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ТАСС

Пентагон заявил, что Киеву не обязательно нужно оружие все большей дальности

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Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что США сохраняют обеспокоенность по поводу эскалации ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США сохраняют обеспокоенность по поводу эскалации ситуации вокруг Украины и считают, что Киеву не обязательно требуются вооружения все большей дальности. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы считаем, что лучший способ действовать эффективно на поле боя - это увязывать воедино данные (поставляемые Западом - прим. ТАСС) средства, продолжать выдавливать [российские] силы для восстановления контроля над суверенной территорией. Это не обязательно означает нанесение ударов большой дальности по России, глубоких ударов по России. И, конечно, мы обеспокоены [возможной] эскалацией. Если Россия не ответила [на тот или иной шаг Запада и Киева], не означает, что она не может [так поступить] или не сделает этого в будущем", - сказала представитель Министерства обороны США. 

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Страны
Россия
США
Украина
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