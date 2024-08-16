Украинская провокация не останется без ответа.

Террористическая атака ВСУ на Курскую область показала истинные намерения Запада и Украины в отношении России. Очевидно, что киевские власти, даже если бы и хотели, то не способны принимать самостоятельные решения. Сегодня они готовы идти на любые жертвы для выполнения задач, поставленных им из-за океана, включая втягивание в конфликт Беларуси.

Официальный Минск неоднократно указывал на планы военно-политического руководства Украины, Польши и стран Балтии по дестабилизации обстановки в Беларуси. Полеты дронов, оборудование тайников с оружием, попытки проникновения украинских ДРГ – это лишь часть того, с чем регулярно сталкиваются белорусские военнослужащие, выполняя задачи по усилению Государственной границы.

Теперь, когда фронт на Донбассе «трещит по швам», киевский режим готов пойти на более отчаянные шаги. Так, 9 августа Киев вновь провел провокацию, используя уже ударные БПЛА самолетного типа для нарушения воздушного пространства Беларуси. Дежурные силы по ПВО обнаружили неопознанные воздушные объекты, пересекшие нашу границу с территории Украины. Цели классифицированы как БПЛА и была отдана команда на их уничтожение. Часть беспилотников сбита нашими расчетами, остальные переданы на сопровождение российской стороне.

Наверняка можно ожидать и дальнейших провокаций со стороны нашей южной соседки. Сегодня ВСУ нацелены на объекты энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Одной из приоритетных задач является захват Курской АЭС, что позволит проводить «ядерный шантаж» в отношении РФ. В крайнем случае, ещё одна маленькая ядерная катастрофа в нашем регионе вполне устроит западные элиты. Это подтверждают и новые атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, произошедшие сразу после вторжения украинских формирований в Курскую область.

Между тем, нельзя исключать аналогичный сценарий с Чернобыльской АЭС, расположенной всего в 16 км от белорусской границы. Киев может инсценировать по ней ракетный удар РФ и, зная розу ветров, организовать контролируемую утечку радиации в сторону Беларуси. В то же время, западному обывателю легко представят ситуацию так, будто Россия или Беларусь не способны контролировать последствия, что подтвердит и МАГАТЭ. Это создаст повод для дальнейшей эскалации со стороны Запада, включая ввод военных контингентов НАТО на территорию «незалежной».

Учитывая обстановку, складывающуюся на Украине, а также в Курской области России, Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер», получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации.

В назначенных районах войска проводят интенсивный комплекс подготовки к выполнению боевых задач. Приоритетным направлением для подразделений сейчас является в кратчайшие сроки достичь полной готовности и способности эффективно выполнять задачи по предназначению. Также, на фоне эскалации обстановки в регионе к мероприятиям оперативной и боевой подготовки ВС Беларуси по аналогии с предыдущими годами не исключено привлечение подразделений ВС РФ. В итоге это позволит совместной группировке войск эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности на юге нашей страны.

Как видим, Вооруженные Силы Беларуси демонстрируют ответственный и комплексный подход к обеспечению высокой боевой готовности к выполнению задач по предназначению, что служит важным элементом сдерживания для тех, кто жаждет втянуть Беларусь в конфликт. Это решение высшего руководства Беларуси является демонстрацией решимости и предостережением киевскому режиму от дальнейшей эскалации по западному сценарию. В противном случае, ответ может оказаться крайне неприятным как для Киева, так и для Запада.

Николай Крылов