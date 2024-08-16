«Обсуждения были»: на Западе знали об атаке на Курскую область

Подоляк заявил, что Киев непублично обсуждал с Западом атаку на Курскую область

Украина непублично ставила в известность западных союзников об операции ВСУ в Курской области, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сообщил и главные цели атаки - показать россиянам «суровую реальность войны» и принудить Москву к переговорам. В России уверены, что за действиями ВСУ в приграничье стоит НАТО, на Западе же отрицают, что готовили операцию украинской армии.

Украинское руководство ставило в известность западных партнеров об операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию Independent.

«Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности и которые должны произойти на местном уровне.

Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне»,

- сказал Подоляк.

По его словам, цель операции в Курской области - «показать россиянам суровую реальность войны».

«Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы принудить Россию [к переговорам]. Один из них - военный инструмент принуждения», - говорит Подоляк.

При этом, по его мнению, одной только операции в Курской области будет недостаточно.

«[Россияне] не обсуждают войну, и они вообще чувствуют себя вполне комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть по телевизору. Но когда война переходит на территорию России, они, конечно, напуганы. Они в шоке. Это оказывает существенное влияние на психологическое состояние России. Это также инструмент влияния», - сказал Подоляк.

В США причастность отвергают

США не участвовали в подготовке атаки ВСУ на Курскую область, говорила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ", - сказала Жан-Пьер на брифинге накануне (цитата по РИА Новости).

Ранее причастность США к атаке ВСУ на Курскую область отказался признавать заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.

"Наша роль заключается в оказании поддержки Украине в ее способности защитить себя. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого", - заявил Патель.

В России уверены, что Запад руководит действиями Украины

«Судя по всему - противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, - так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем», - сказал на заседании по обсуждению положения в приграничье президент РФ Владимир Путин.

На поддержку «коллективного Запада» указал и директор ФСБ России Александр Бортников.

«Киевским режимом при поддержке коллективного Запада в приграничье осуществлена атака на гражданские объекты и мирное население», - сказал Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Кроме того, о причастности «командования штабов непосредственно блока НАТО» говорил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», - заявил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова (цитата по ТАСС).

Алексей Пермяков