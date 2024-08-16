Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»

Международный военно-технический форум «Армия» прошел в Подмосковье с 12 по 14 августа. В этом году у форума юбилей − он проводился в десятый раз. Невзирая на трудности и ограничения, «Армия-2024» состоялась, и по традиции большую часть экспозиции составила продукция предприятий Ростеха. Гостей форума среди примерно тысячи экспонатов Корпорации ждали уже показавшие себя образцы и новинки.

Об особенностях проведения «Армии-2024» и самых интересных разработках Ростеха на форуме – в нашем материале.

Программа «Армии», которая традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», в этом году сократилась до трех дней. Форум стал более емким и содержательным, главной темой была выбрана специальная военная операция. В этот раз не было дней с открытым доступом, отменились динамические показы и воздушная программа. Однако количество экспонатов не уменьшилось – это порядка 28 тыс. образцов военной продукции и продукции двойного назначения. Особое внимание было уделено темам БПЛА, роботизированной техники, средств РЭБ и разведки. Примечательно, что многие представленные образцы были созданы или доработаны с учетом боевого опыта последних лет.

Свои экспозиции представили практически все холдинги Ростеха: ОАК, «Вертолеты России», УВЗ, «Техмаш», «Высокоточные комплексы», «Росэлектроника», «Калашников» и другие. Всего в павильоне Корпорации и на натурной экспозиции было выставлено около 1000 образцов. Также по традиции на форуме был заключен ряд важных соглашений.

Выступая на форуме «Армия-2024», генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил: «В 2023 году в Ростехе выполнили более 400 НИОКР и 80 проектов технологической модернизации. Примерно треть выручки в прошлом году была достигнута за счет инновационной военной продукции. Эти цифры доказывают, что отечественный ОПК активно развивается в условиях технологической схватки с Западом. Преимущества нашей оружейной школы хорошо видны сегодня в ходе спецоперации. Их понимает весь мир». Также руководитель Корпорации сообщил о наращивании производственных мощностей для дальнейшего роста выпуска вооружений.

Авиапремьеры: боевой Як-130М и БПЛА-грузовик

Среди новостей авиационной программы форума, пожалуй, самая яркая – это презентация модернизированного самолета Як-130М. Российский Як-130, на базе которого создается новая машина, – это первый в мире учебно-боевой самолет (УБС), характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Помимо этого, он может выполнять функции легкого штурмовика, поражая цели на земле и в воздухе.

Як-130М. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

В модернизированной версии Як-130М получит дополнительное вооружение, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух-земля» со спутниковыми и лазерными системами наведения. Также в состав обновленного УБС войдут более современные бортовые системы, расширяющие его возможности. Все это призвано повысить экспортный потенциал разработки: Як-130М заинтересует партнеров, которые пока не готовы покупать более тяжелую и дорогую авиатехнику.

Второй премьерой Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха стал натурный образец новой беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования (БТС-ВАБ) с самолетом вертикального взлета и посадки С-76. Эта модель способна перевозить грузы массой до 300 кг на расстояние до 1000 км. Также ОКБ Сухого разрабатывает малый аппарат С-76 (МБС), рассчитанный на транспортировку грузов массой до 50 кг на расстояние до 400 км.

БТС-ВАБ. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Кроме парка беспилотных воздушных судов, система включает в себя единый операционный центр управления, который осуществляет интеграцию БВС в единое воздушное пространство и взаимодействует с конечными заказчиками, а также с наземной инфраструктурой и посадочными площадками. Разработка ОАК призвана повысить рентабельность грузовых авиаперевозок в масштабах страны.

Системы антидрон: «Сурикат» под «Панцирем» в «Лесочке»

Высокий интерес гостей в экспозиции Ростеха вызвали средства противодействия БПЛА. Холдинг «Росэлектроника» предложил сразу несколько новинок. Обнаруживать и подавлять дроны личному составу будет помогать носимый комплекс «Сурикат». В него входят модули обнаружения/подавления и аккумулятор. Небольшая масса 2,75 кг и размеры модулей позволяют прикрепить их на разгрузку или бронежилет военнослужащего. Разработка НИИ «Вектор» обнаруживает дрон врага на расстоянии не менее 1 км и подавляет на безопасной для бойца дистанции от 300 м. По мнению экспертов, такой комплекс должен стать обязательным для ношения в зоне боевых действий наравне со шлемом и бронежилетом.

Носимый комплекс «Сурикат». Источник: «Росэлектроника»

Для защиты бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств концерн «Созвездие» презентовал на форуме модернизированный комплекс РЭБ «Лесочек». Ключевое отличие этой модификации заключается в способности также подавлять и каналы работы коммерческих БПЛА, которые часто используются в боевых и разведывательных целях. Устройство мобильно, компактно, помещается в кейс или рюкзак, поэтому может задействоваться для защиты охраняемых лиц в помещении или в движении. «Лесочек» уже показал свою эффективность в ходе СВО.

РЭБ «Лесочек». Источник: «Росэлектроника»

Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые продемонстрировал на форуме нового представителя семейства «Панцирь» − зенитно-ракетный комплекс сверхмалой дальности «Панцирь-СМД-Е». Его основная задача − защита любых стационарных объектов от массированных атак беспилотников. Благодаря расширенному набору оборудования комплекс способен обнаруживать и поражать воздушные цели на средней и малой дальности, а также оценивать эффективность стрельбы в автоматическом режиме. В пусковой установке нового «Панциря» − 48 ракет ближнего радиуса действия или 12 стандартных зенитных управляемых ракет.

Панцирь-СМД-Е. Источник: Андрей Алексеев

Для того чтобы организовать эффективную защиту крупных объектов от атак дронов, необходимо собрать в едином цифровом пространстве различные устройства обнаружения и противодействия. Такой программно-аппаратный комплекс под названием «РТ-БВС» разработали в холдинге «СИБЕР», отвечающем за безопасность предприятий и объектов Ростеха. Он анализирует обстановку, отображает ее в режиме реального времени на 3D-карте и предупреждает оператора об угрозе. Система автоматически ранжирует угрозы по степени их опасности и предлагает наиболее эффективные решения. Разработка Ростеха способна работать в автоматическом режиме, в том числе управлять средствами поражения дронов по заложенным заранее сценариям атак.

Обновленная БМП-3: три в одном

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» показал на «Армии-2024» улучшенную БМП-3. В новой версии боевая машина пехоты получила комплект дополнительной защиты, ориентированный на противодействие беспилотникам и кумулятивным боеприпасам. Броневые и решетчатые экраны, а также защита верхней полусферы сделали «королеву пехоты» чуть тяжелее, но своей маневренности и плавучести она не утратила. Также была улучшена система видеонаблюдения, благодаря чему увеличился обзор у механика-водителя.

БМП-3. Источник: Егор Юркин

Но самое интересное дополнение к БМП-3 – это оборудование для роботизации. Благодаря ему машина может управляться в одном из трех режимов: классически – экипажем из кабины, дистанционно − с выносного пульта или автоматически − согласно заданному алгоритму. Подобным образом можно превратить в робота практически любую бронетехнику.

Роботы на тропе войны: гусеничный «Каракал» и колесная «Депеша»

Продолжая актуальную тему роботизации, Ростех впервые представил на форуме несколько роботизированных устройств. Одна из новинок – гусеничный робот «Каракал», названный в честь хищного степного кота. Железный «хищник» управляется оператором на расстоянии 2 км, способен нести на себе 500 кг с запасом хода в 150 км. Маневренный и компактный «Каракал» будет оснащаться различным оборудованием и выполнять широкий спектр задач – перевозить грузы, эвакуировать раненых, выполнять огневую поддержку и т.д. Разработан робот холдингом «Высокоточные комплексы».

Гусеничный робот «Каракал». Источник: «Высокоточные комплексы»

Колесная платформа «Депеша» того же холдинга была показана на форуме в вариантах робота-минера и робота-санитара. И та, и другая профессии связаны с повышенным риском, и здесь робот поможет сохранить жизни людей. Как отметили в Ростехе, такой робот с системой дистанционной постановки мин – это своего рода «Земледелие» в миниатюре и с дистанционным управлением.

Колесная платформа «Депеша». Источник: Ростех

Также небольшая и юркая «Депеша» может скрытно доставлять провизию, боеприпасы, топливо и даже выступать в качестве наземного дрона-камикадзе. Одно из преимуществ платформы – возможность управления как по радиоканалу, так и по проводам, что делает ее менее уязвимой для помех.