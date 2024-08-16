В Мали рассказали о впечатлениях от новинок ВПК РФ на форуме "Армия-2024"

Технологии российского ВПК по-прежнему в числе лучших в мире, отметил командующий ВВС страны генерал Алу Бои Диарра

ХАРАРЕ, 15 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичные новинки военно-промышленного комплекса России, выставленные на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2024", производят сильное впечатление. Об этом заявил посетивший экспозицию командующий ВВС Мали генерал Алу Бои Диарра, сообщает портал malijet.

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"Это очень впечатляет, - сказал он. - Технологии российского ВПК по-прежнему в числе лучших в мире, и мы рады познакомиться с представленными здесь инновационными образцами".

Говоря об обстановке в его стране и поддержке, оказываемой Украиной террористическим группировкам, генерал Диарра выразил сожаление в связи с "недружественной позицией ряда стран, в частности - Украины, которые заявили о своем участии в боевых действиях, приведших к гибели малийских солдат".

Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с ее поддержкой террористов. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов признал причастность Киева к нападению террористов на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в северо-восточном районе Тинзауатен близ границы с Алжиром.

По данным нигерийской газеты Leadership, фонд помощи ВС Украины "Вернись живым" (признан Минюстом РФ нежелательной организацией), действуя через украинское посольство в Мавритании, вербует террористов. Затем их переправляют на территорию Украины для обучения современным методам боевых действий, в том числе с применением БПЛА и взрывчатки, указывает издание. По его данным, хорошо скоординированная атака, проведенная 25-27 июля против ВС Мали сепаратистами-туарегами в районе Тинзауатен, говорит об активном участии Украины в подготовке боевиков для дестабилизации обстановки в Мали и регионе в целом.