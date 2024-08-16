Координационный совет займется наращиванием войск при угрозе для границы

Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.

Совет по приграничью будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Координационный совет будет регулировать эффективное межведомственное взаимодействие и наращивание войск и сил при угрозе прорыва госграницы, сообщило в четверг Минобороны РФ по результатам заседания совета с участием министра обороны Андрея Белоусова и глав приграничных регионов.

Координационный совет по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей создан в МО приказом министра обороны Андрея Белоусова. Цель - повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов.