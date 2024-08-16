Патрушев: РФ планирует повышать боеспособность флота из-за угроз Запада

Помощник президента России также разъяснил функционал созданной указом Владимира Путина Морской коллегии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия будет работать над повышением боеспособности флота на фоне возрастающих угроз со стороны Запада. Об этом помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий национальную морскую политику, сообщил в интервью "Известиям".

"Возрастающие угрозы со стороны Запада заставляют нас повышать боеготовность и техническую оснащенность флота, уделять особое внимание проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ", - сказал он.

Представитель Кремля разъяснил функционал созданной указом президента Владимира Путина Морской коллегии РФ. По его словам, органу "предстоит проанализировать нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализировать ряд документов с учетом достижения национальных целей развития нашей страны, утвержденных президентом, и нейтрализации внешних угроз". "Создаваемый, в частности, Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота станет "мозговым" центром, который сосредоточится на подготовке стратегии развития ВМФ", - объяснил он.

О Морской коллегии РФ

Ранее Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, которую возглавил бывший секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев. Согласно указу, в составе коллегии созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Также документом упразднена межведомственная комиссия Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике, ее функции перешли созданной коллегии.

В числе задач коллегии в документе отмечено: укрепление обороны и безопасности РФ в Мировом океане, развитие Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации РФ и обеспечение гарантированного доступа России к глобальным транспортным коммуникациям, а также предотвращение загрязнения морской среды и сохранение ее биологического разнообразия.

Состав Морской коллегии РФ будет насчитывать 52 человека. В их числе руководители Минпромторга, Минтранса, Минсельхоза, Минобрнауки, главы выходящих к морю регионов, руководители погранслужбы и Главного управления Генштаба ВС РФ, а также главы крупнейших занимающихся судостроением компаний.