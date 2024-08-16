Эксперт Багдасарян: дрон «Князь Вандал Новгородский» управляется через оптоволокно

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются основным инструментом по борьбе с беспилотниками, однако российские инженеры научились обходить их. Об этом 14 августа в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян.

Накануне губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале рассказал о том, что в Курской области против Вооруженных сил Украины (ВСУ) был применен устойчивый к средствам РЭБ дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник».

«К дрону цепляется катушка с оптоволокном, он летит и разматывает ее. Управление и обратный видеопоток осуществляется по оптоволокну, а РЭБ не действует, просто потому что не на что», — пояснил Багдасарян.

По его словам, дальность работы такого устройства ограничена — до 15 км. Кроме того, губернатор Никитин поделился кадрами работы дрона, видео отличается высоким качеством, что позволяет военным наносить более точные удары.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр», они нанесли удары по украинской технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.