Германия опубликовала список планируемой к поставкам на Украину до конца года военной помощи

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Немецкое правительство, принявшее решение поддерживать Украину в конфликте с Россией до «победы», опубликовало предварительный список военной помощи, которую Киев получит до конца этого года. Документ представлен на фоне обещаний США передать Украине дополнительные «пакеты безопасности» для продолжения наступления.

Американцы обещают в ближайшее время поставить Киеву боеприпасы и оружие, чтобы не лишать ВСУ возможности наступать в течение полугода. По крайней мере, так заявил представитель Белого дома Джон Кирби, не вдаваясь в подробности. А вот немцы опубликовали полный список, чтобы в Киеве знали, что получат в течение оставшихся четырех месяцев.

Как и обещали немцы, Украина получит системы ПВО германского производства. Речь идет о двух ЗРК IRIS-T SLM, 4 пусковых установках IRIS-T SLS, а также десяти ЗСУ Gepard для охоты на «Гераней». Артиллерия ВСУ пополнится 12 немецкими САУ PzH 2000, а также четырьмя САУ Zuzana словацкого производства, оплаченными немцами. Кроме того, немцы начнут поставки новейших САУ RCH 155, но количество пока неизвестно. Также пополнится и танковый парк ВСУ, до декабря на Украину будет поставлено 30 танков Leopard 1A5, снятых с хранения и восстановленных на предприятиях концерна Rheinmetall.

Также в список вошли: БПЛА и системы для борьбы с дронами; 400 бронированных военных автомобилей; грузовики и автоцистерны, различные транспортные средства; штурмовые винтовки типа MK 556; медицинские материалы и один полевой госпиталь.

Напомним, что Германия сегодня находится на втором месте по объемам военной помощи Украине после США. Как заявили в Берлине, главная задача — это не дать России победить в этом конфликте.