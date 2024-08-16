МО создало координационный совет для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей

В Минобороны России создан координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей для защиты населения. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

Министр обороны призвал докладывать ему информацию в рамках координационного совета оперативно и правдиво. Как отметил Белоусов, новый орган создан по его личному приказу.

«Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. <…> Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек», — заявил министр.

Он уточнил, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это по-прежнему остается задачей командования группировки «Север», а также Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В задачи нового органа входит эффективное обеспечение группировки войск вооружением; координация действий в случае угроз прорыва госграницы; обеспечение инженерного обустройства регионов; военно-медицинское обеспечение — в частности, средствами для эвакуации пострадавших и оказания медпомощи, содействие гражданским властям в эвакуации населения и дополнительные меры по защите регионов от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день в Росгвардии сообщили об усилении мер по обеспечению безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей. Выполняя задачи по обеспечению режима контртеррористической операции (КТО), подразделения ведомства пресекают угрозы терактов в указанных регионах, там работают группы спецназа, расчеты беспилотников ведомства и инженерно-саперные подразделения.

13 августа директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области. 10 августа НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях.

6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.