Войти
Известия.ru

МО создало координационный совет для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей

194
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

В Минобороны России создан координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей для защиты населения. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.


Министр обороны призвал докладывать ему информацию в рамках координационного совета оперативно и правдиво. Как отметил Белоусов, новый орган создан по его личному приказу.

«Его цель — повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов. <…> Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек», — заявил министр.

Он уточнил, что координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это по-прежнему остается задачей командования группировки «Север», а также Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В задачи нового органа входит эффективное обеспечение группировки войск вооружением; координация действий в случае угроз прорыва госграницы; обеспечение инженерного обустройства регионов; военно-медицинское обеспечение — в частности, средствами для эвакуации пострадавших и оказания медпомощи, содействие гражданским властям в эвакуации населения и дополнительные меры по защите регионов от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день в Росгвардии сообщили об усилении мер по обеспечению безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей. Выполняя задачи по обеспечению режима контртеррористической операции (КТО), подразделения ведомства пресекают угрозы терактов в указанных регионах, там работают группы спецназа, расчеты беспилотников ведомства и инженерно-саперные подразделения.

13 августа директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что киевский режим при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области. 10 августа НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях.

6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Идет операция по уничтожению ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 05:00
  • 3747
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 20:49
  • 568
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.08 20:27
  • 264
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 12:21
  • 1
Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий
  • 15.08 11:52
  • 1
Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим
  • 15.08 11:17
  • 0
Украинская провокация не останется без ответа
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться