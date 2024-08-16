Найдены все члены экипажа Ту-22М3, упавшего в Иркутской области

Власти: все члены экипажа упавшего под Иркутском Ту-22М3 найдены живыми

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Все четверо членов экипажа, катапультировавшиеся из упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3, обнаружены живыми, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения Центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолет – военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли. Разумеется, к месту происшествия выехали соответствующие службы, поэтому точная информация будет позднее", – написал он в Telegram-канале.

По словам Кобзева, самолет упал в Черемховском районе, за виадуком, недалеко от населенного пункта Михайловка – это произошло в безлюдной местности, как следствие, разрушений нет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Бразилии самолет упал рядом с жилым районом.

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