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РИА Новости

Найдены все члены экипажа Ту-22М3, упавшего в Иркутской области

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Власти: все члены экипажа упавшего под Иркутском Ту-22М3 найдены живыми

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Все четверо членов экипажа, катапультировавшиеся из упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3, обнаружены живыми, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения Центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолет – военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли. Разумеется, к месту происшествия выехали соответствующие службы, поэтому точная информация будет позднее", – написал он в Telegram-канале.

По словам Кобзева, самолет упал в Черемховском районе, за виадуком, недалеко от населенного пункта Михайловка – это произошло в безлюдной местности, как следствие, разрушений нет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Бразилии самолет упал рядом с жилым районом.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
Ту-22М
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