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Интерфакс-АВН

Вопросы производства на предприятиях ОПК высокотехнологичного медицинского оборудования обсуждены на форуме "Армия-2024"

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Фото: «Швабе»
Фото: «Швабе».

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Использование компетенций предприятий оборонно-промышленного комплекса в медицинском приборостроении обсудили профильные специалисты в рамках деловой программы форума "Армия-2024", который прошёл в подмосковной Кубинке, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе".

"Сотрудничество промышленных предприятий, медицинских и научных учреждений, а также представителей органов власти позволяет добиваться высоких результатов в повышении качества производимой медицинской продукции и качества оказываемой помощи", - сказал генеральный директор холдинга "Швабе" Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

Он сообщил, что в ходе заседания был проработан вопрос борьбы с такими социально значимыми проблемами, как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, которые занимают лидирующее место среди причин инвалидизации и смертности населения.

"Встреча показала, что в настоящее время идет активная работа по разработке новых методов диагностики и лечения. Также в ходе обсуждения неоднократно подчеркивалась важность поддержки отечественного производства", -подчеркнул Калюгин.

По информации пресс-службы, перед участниками "круглого стола" выступила директор по развитию проектов медицинского направления "Швабе" Валерия Тонкошкурова, которая рассказала о проекте дистанционного длительного непрерывного мониторинга ЭКГ - Ритм 1. Разработка велась на базе Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета. Холдинг выступил технологическим партнером проекта.

"В режиме реального времени медицинский прибор позволяет осуществлять мониторинг ЭКГ и отслеживать эпизоды нарушения ритма сердца и проводимости, в том числе помогая выявлять бессимптомные заболевания. Отечественных аналогов данного изделия нет. Планируется выпуск модельного ряда, в котором устройства будут оснащены датчиками для непрерывного мониторинга артериального давления, глюкозы и лактата. Сегодня разработка проходит необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения", - информирует пресс-служба.

Директор по кооперации науки и бизнеса "Ростеха" Елена Дружинина сообщила, что предприятия госкорпорации выпускают более 150 видов оборудования для различных областей медицины.

Она отметила, что в создании высокотехнологичной и востребованной продукции весомую роль играет взаимодействие с ведущими российскими вузами. В качестве примера спикер привела ряд реализованных проектов. В их числе - лазерный микроскоп МИМ-Н. Его разработал УОМЗ совместно с Пермским федеральным исследовательским центром УрО РАН для проведения ранней диагностики онкологии и анализа эффективности противоопухолевых препаратов.

В сообщении отмечается, что участники "круглого стола" обсудили также вопрос поддержки отечественных производителей. Так, генеральный директор консорциума "Медицинская техника" Кирилл Литвицкий рассказал о комплексном контракте, который применяют сегодня при поставке медтехники для нужд медицинских объектов Минобороны России. Данный механизм включает в себя систему страхования высокотехнологичного медицинского оборудования, его гарантийное и сервисное обслуживание сроком на пять лет. Эта модель применима только к оборудованию российского производства и стимулирует заказчика выбирать отечественные решения.

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