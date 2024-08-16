Белоусов назвал ключевые задачи Координационного совета по приграничью

Белоусов: Ключевая задача нового Координационного совета — обеспечение войск

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ключевая задача Координационного совета по безопасности приграничных регионов - обеспечение российских войск вооружением, сообщили в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства обозначил ключевые задачи Координационного совета: эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами обеспечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках совета будет осуществляться обеспечение инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинское обеспечение, содействие гражданским властям в эвакуации населения, налаживание своевременного информирования и обеспечение защиты в рамках этих процессов, а также принятие дополнительных мер по обеспечению защиты гражданского населения и инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов и обстрелов противника.