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ТАСС

Объем выделенных Конгрессом США из-за СВО средств достиг $174,19 млрд

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Здание конгресса США
Здание конгресса США.
Источник изображения: Сапожников Григорий/ ТАСС

По сведениям аппаратов генеральных инспекторов Агентства по международному развитию США, Госдепартамента и Пентагона, средства, в частности, пошли на военную, бюджетную и гуманитарную помощь

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Американский Конгресс выделил $174,19 млрд на различные нужды в связи с проводимой Россией на Украине с февраля 2022 года специальной военной операцией (СВО). Об этом говорится в совместном докладе аппаратов генеральных инспекторов Агентства по международному развитию США, Госдепартамента и Пентагона.

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Как отмечают авторы работы, "по состоянию на конец этого квартала с февраля 2022 года Конгресс США выделил более $174,19 млрд в виде дополнительного бюджетного финансирования" в связи с началом СВО. В частности, по данным аппаратов генеральных инспекторов, эти средства пошли на военную, бюджетную, гуманитарную помощь, помощь в целях развития Украины, а также "помощь в сфере безопасности союзникам по НАТО и другим странам-партнерам, финансирование обеспечения усиленного военного присутствия и деятельности США в Европе, а также на пополнение военных запасов США и других стран", которые направляли свои вооружения Киеву.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. По ее словам, страны альянса мотивируют свою деятельность необходимостью готовиться к отражению мнимой "российской угрозы". Захарова подчеркнула, что идет накачка военных бюджетов, полная милитаризация экономики стран НАТО, при этом никаких агрессивных планов в отношении альянса и его членов у России не было и нет. 

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