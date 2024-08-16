НАСА признало риски астронавтов Starliner

НАСА: астронавты Уилмор и Уильямс осознавали риски полета на Starliner

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс осознавали риски полета на космическом корабле Starliner компании Boeing, признал на брифинге глава офиса астронавтов НАСА Джозеф Акаба. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, астронавты знали, что миссия может оказаться неидеальной. «Пилотируемый космический полет по своей сути является рискованным, и как астронавты мы принимаем это как часть работы», — сказал Акаба.

Ранее в НАСА заявили, что астронавты Уилмор и Уильямс, прибывшие в июне на корабле Starliner на Международную космическую станцию (МКС), могут вернуться на Землю в феврале на Crew Dragon.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находится экипаж — астронавты НАСА Уилмор и Уильямс. Вместо двух недель из-за проблем с двигателями корабль пребывает на околоземной орбите больше двух месяцев.