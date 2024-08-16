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Военное обозрение

Польские военные закупают разведывательные бронемашины LOTR Kleszcz отечественного производства

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Источник изображения: topwar.ru

Для повышения своих оперативных возможностей польские военные закупают разведывательные бронемашины LOTR Kleszcz отечественного производства. Данная техника была создана в результате сотрудничества крупной обороной компании AMZ Kutno с несколькими специализированными научно-исследовательскими институтами.

О закупке бронетехники объявила пресс-служба министерства обороны Польши.

Появление на вооружении Войска Польского новой бронетехники позволит ее разведывательным подразделениям получить дополнительные преимущества. Получив больше мобильности и защиты, они станут действовать эффективнее в самых разных ситуациях.

Помимо этого, сделка осуществляется в рамках национальной стратегии по укреплению обороноспособности за счет собственных производственных возможностей. Этим путем идет сейчас Польша, непрерывно модернизируя свои Вооруженные силы.

В общей сложности польская армия намерена закупить в период с 2025 по 2035 годы 300 бронированных разведывательных машин LOTR Kleszcz, которые представляют собой легкие бронетранспортеры, но на первом этапе речь идет о поставке в войска 28 единиц данной техники.

Источник изображения: topwar.ru

Бронемашина LOTR Kleszcz 4x4, разработанная AMZ Kutno, будет выпускаться под названием Bobr 3. Обладая улучшенными характеристиками, она заменит морально устаревшие БРДМ-2 советской эпохи. О предстоящей замене этой техники в польском Минобороны объявили в феврале текущего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
БРДМ-2
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