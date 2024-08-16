В США считают, что Киеву может не хватить боеприпасов для наступлений

ВСУ продолжили запрашивать предоставление боеприпасов, хотя запасы некоторых их типов больше не производятся, отметили в совместном докладе аппаратов генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Объемы боеприпасов, которые передают США Украине, могут не позволить Киеву осуществлять наступательные действия в среднесрочной перспективе. Такая оценка приводится в совместном докладе аппаратов генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США.

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"Вооруженные силы Украины [ВСУ] продолжили запрашивать предоставление боеприпасов, хотя запасы некоторых их типов, больше не производящихся или не поставляемых в США, снизились до критически низкого уровня", - отмечается в документе.

"Прогнозируемой передачи хватает для краткосрочных целей, но может быть недостаточно для обеспечения выполнения среднесрочных наступательных задач. Текущий уровень поставок для артиллерийских систем не отвечает потребностям ВСУ по восстановлению и накоплению сил", - подчеркивается в докладе.