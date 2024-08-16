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ТАСС

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" зашли в Сингапурский залив

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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" во время ракетной стрельбы.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В Минобороны РФ добавили, что после прохождения Сингапурского пролива отряд кораблей ТОФ проведет учение по пополнению материальных запасов на ходу в море от морского танкера

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" зашел в Сингапурский залив. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Малаккский и зашел в Сингапурский пролив. Моряки-тихоокеанцы возвращаются с дальнего похода в родную базу, совершая переход через Азиатско-Тихоокеанский регион", - сообщили там.

Как отметили в министерстве, в Малаккском проливе моряки провели тренировки по преодолению района с интенсивным движением судов: личный состав кораблей отработал действия, обеспечивающие безопасное маневрирование в районе с повышенным уровнем судоходства.

"После прохождения Сингапурского пролива отряд кораблей ТОФ проведет учение по пополнению материальных запасов на ходу в море от морского танкера", - добавили в Минобороны.

Дальний поход отряда кораблей ТОФ начался 22 января. За это время моряки совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи. 

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