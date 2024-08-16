США переоценили стоимость оказанной Украине помощи на $8,1 млрд

Эта сумма ранее составляла $6,2 млрд

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты переоценили на $8,1 млрд стоимость предоставленной Украине военной помощи с начала 2022 финансового года. Об этом говорится в совместном докладе аппаратов генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США.

"Аппарат генерального инспектора министерства обороны определил по результатам выборочной проверки, что министерство переоценило стоимость переданного властям Украины военного оборудования на дополнительные $1,9 млрд, в том числе на $653 млн на само оборудование и на $1,25 млрд на эксплуатационные материалы и принадлежности, - указано в документе. - В совокупности с ранее установленной суммой $6,2 млрд общая сумма завышенных расходов на оборонные товары, выделенные в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority, выделение военной помощи со складов Пентагона - прим. ТАСС), составила $8,1 млрд".

20 июня 2023 года Пентагон признал, что военная помощь Киеву оказалась на $6,2 млрд дешевле, чем сообщала американская администрация.