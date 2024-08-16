Корвет ВМС России нанес удар по «противнику» на Балтике

Корвет Балтийского флота «Сообразительный» выполнил поиск подводной лодки «противника» и нанес ракетный удар по его надводным кораблям в Балтийском море, сообщила 15 августа пресс-служба флота.

«Экипаж корвета «Снимок» сначала на этапе морского плавания отработал задачу по поиску и уничтожению подводной лодки условного воздействия с применением комплекса противолодочного вооружения и во включении с противолодочным вертолетом Ка-27», — говорится в сообщении.

После получения координат «вражеская» подлодка была «уничтожена» торпедным вооружением.

Затем на «Сообразительном» было проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду корабля условного нападения с проведением электронных ракетных пусков.

«Данные объективного контроля показывают, что действия специалистов корвета были точны, заданные цели были поражены», — уточнила пресс-служба Балтфлота.

Экипаж корабля отработал задачи противовоздушной защиты на переходном море и применил средства радиоэлектронной и визуальной маскировки, выполнил упражнения по замене радиоэлектронных помех, провел учения в регионе за живучесть кораблей на ходу.

Ранее, 1 августа, в Минобороны России сообщили, что объединения и соединения Военно-морского флота (ВМФ) России, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил.

Всего к участию в учении привлекалось около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тыс. военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.

До этого, 31 июля, силы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. Экипажи малого противолодочного корабля «Алексин» и ракетных катеров «Димитровград» и «Моршанск» разыграли артиллерийский бой с надводными кораблями и отработали ведение боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.