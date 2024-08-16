Залужный отдал приказ. Вот как на самом деле взорвали "Северные потоки" (The Wall Street Journal, США)

WSJ: решение взорвать "Северные потоки" родилось во время попойки офицеров ВСУ

Операцию по подрыву "Северных потоков" придумала группа высокопоставленных украинских офицеров, которую возглавил Залужный, сообщает WSJ. План родился во время попойки. В ЦРУ были против, но это не остановило преступников.

Боян Панчевски (Bojan Pancevski)

В мае 2022 года несколько старших офицеров ВСУ и бизнесменов собрались, чтобы отметить выдающийся успех своей родины, остановившей продвижение российских войск. Войдя в патриотический раж под воздействием винных паров, кто-то предложил радикальный следующий шаг: замахнуться на “Северный поток”.

Дело в том, что два газопровода, по которым российский газ перекачивается в Европу, наполняют военную машину Кремля миллиардами долларов. Как же сделать так, чтобы Владимир Путин поплатился за содеянное?

Через четыре с небольшим месяца, глубокой ночью на 26 сентября, скандинавские сейсмологи уловили сигналы, напоминающее подводное землетрясение или извержение вулкана, близ датского острова Борнхольм в сотнях километрах от Украины. Три мощных взрыва сопровождались крупнейшим в истории выбросом природного газа, равным годовому углеродному следу всей Дании.

Операция стала не только одной из самых дерзких диверсий в современной истории, но и усугубила энергетический кризис в Европе. Такое нападение на ключевую инфраструктуру в соответствии с международным правом квалифицируется как военная агрессия. Вокруг того, чьих это рук дело, завертелись самые разные теории. Может, это ЦРУ? А что, если сам Путин?

Теперь впервые стало возможным наметить контуры реальной истории. По словам причастных лиц и осведомленных источников, украинская операция обошлась примерно в 300 000 долларов. В ней была задействована небольшая арендованная яхта с экипажем из шести человек, включая обученных гражданских водолазов. Среди них на борту была женщина, чье присутствие помогло создать иллюзию, что это лишь группа друзей, отправившаяся на прогулку.

“Я всегда смеюсь, когда читаю догадки СМИ о некой масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников, — сказал один офицер и участник заговора. — Вся эта история родилась после ночи беспробудного пьянства из железной решимости горстки людей, у которых хватило духу рискнуть жизнью ради родины”.

По словам одного непосредственно причастного офицера и трех осведомленных источников, президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план. Но позже, когда о нем узнало ЦРУ и попросило “прикрыть лавочку”, он приказал остановить проект, говорят они.

Однако тогдашний главнокомандующий Зеленского Валерий Залужный, руководивший усилиями заговорщиков, тем не менее, продолжил работу.

Журналисты "Уолл-стрит джорнэл" поговорили с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками от обороны и сферы безопасности, которые либо участвовали в заговоре напрямую, либо имели о нем непосредственное представление. Все они назвали трубопроводы законной целью в “оборонительной войне” Украины против России.

Часть их рассказа подтверждается почти двухлетним расследованием немецкой полиции, в ходе которого были собраны доказательства, включая электронную переписку, сообщения с мобильных и спутниковых телефонов, а также отпечатки пальцев и образцы ДНК предполагаемой диверсионной группы. Однако немецкое расследование не связало с тайной операцией напрямую президента Зеленского.

Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовом сообщении, что ничего о подобной операции не знает, а любые инсинуации отмел как “элементарную провокацию”. Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, поэтому его участие заведомо исключается.

Высокопоставленный сотрудник украинской разведывательной службы СБУ отрицал, что его правительство имеет какое-либо отношение к подрыву, и заявил, в частности, что Зеленский “не одобрял осуществление подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов”.

Путин публично обвинил в атаках США. Высокопоставленный российский дипломат в Берлине повторил эти обвинения и назвал выводы немецкого расследования “сказками, достойными пера братьев Гримм”.

В июне федеральный прокурор Германии негласно выдал первый ордер на арест по делу украинского профессионального инструктора по дайвингу, предположительно причастного к подрыву. На данном этапе немецкое расследование сосредоточено на Залужном и его помощниках, сообщают осведомленные источники, хотя у следствия и нет доказательств, которые можно было бы предъявить суду.

Результаты расследования могут перевернуть отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине значительную долю финансирования и военного оборудования, уступая по масштабам помощи лишь США. Некоторые из политических лидеров Германии наверняка готовы закрыть глаза на доказательства причастности Украины, чтобы не подрывать внутреннюю поддержку военных усилий Киева. Однако немецкая полиция политически независима, и ее расследование обрело собственную жизнь после того, как вскрывалась одна зацепка за другой.

“Атака такого масштаба — достаточно веская причина задействовать положение о коллективной обороне НАТО, но нашу ключевую инфраструктуру подорвала страна, которую мы поддерживаем крупными поставками оружия и миллиардами наличных средств”, — сказал знакомый с ходом расследования высокопоставленный немецкий чиновник.

После сговора в мае 2022 года бизнесмены и военные порешили, что первые профинансируют проект и помогут его реализовать, поскольку у армии не было средств, и ВСУ все сильнее опирались на иностранное финансирование, сдерживая натиск гигантского соседа. Куратором миссии, которую один из участников охарактеризовал как “государственно-частное партнерство”, станет действующий генерал, ранее участвовавший в специальных операциях. А подчиняться он будет непосредственно главнокомандующему ВСУ генералу Залужному.

Через несколько дней Зеленский одобрил план, по словам четырех осведомленных источников. Все договоренности были достигнуты устно, чтобы никто не мог обнаружить никаких следов.

Но в следующем месяце голландская военная разведка узнала о готовящемся заговоре и предупредила ЦРУ, по словам нескольких человек, знакомых с нидерландским докладом. Тогда американские чиновники оперативно проинформировали Германию, по словам официальных лиц обеих стран.

ЦРУ призвало администрацию Зеленского свернуть операцию, заявили официальные лица США. Президент Украины приказал Залужному остановить ее, по словам украинских офицеров, осведомленных чиновников и представителей западной разведки. Но генерал проигнорировал приказ, а его команда изменила первоначальный план, сообщили они.

В целях координации куратор привлек к операции лучших офицеров с опытом организации рискованных тайных миссий против России.

Одним из них стал заслуженный полковник Роман Червинский, в прошлом работавший на СБУ.

В настоящее время Червинский находится под судом на Украине по не связанным с этим делом обвинениям. В июле его освободили под залог после содержания более года под стражей. После освобождения он отказался комментировать подрыв “Северных потоков”, заявив, что не уполномочен об этом говорить.

В последующем интервью он сказал, что диверсия принесла Украине два положительных результата: ослабила власть России над европейскими странами, поддерживающими Киев, и оставила Москве лишь один основной маршрут для поставок газа в Европу — трубопроводы через территорию Украины. Несмотря на боевые действия, Украина по-прежнему получает от транзитных сборов за российскую нефть и газ прибыль в сотни миллионов долларов в год.

По словам осведомленных источников, поначалу Червинский и диверсанты изучали старый, но тщательно продуманный план подрыва, разработанный украинской разведкой и западными экспертами после того, как Россия впервые ввела на Украину войска в 2014 году (автор, судя по всему, пишет о вхождении Крыма в состав России и начало противостояния ДНР и ЛНР Киеву. Но все это было результатом госпереворота на Украине, устроенного при поддержке США. – Прим. ИноСМИ).

Отвергнув его из-за дороговизны и сложности, планировщики остановились на небольшой парусной лодке и команде из шести человек — среди которых будут как действующие военные, так и гражданские с морским опытом. Именно им предстояло подорвать 1 100-километровые трубопроводы на глубине 80 метров.

В сентябре 2022 года заговорщики зафрахтовали в немецком портовом городе Росток на Балтике 15-метровую яхту под названием “Андромеда” — якобы для отдыха. По словам украинских офицеров и источников, знакомых с ходом немецкого расследования, яхта была арендована через польское туристическое агентство, созданное украинской разведкой как прикрытие для финансовых операций почти десять лет тому назад.

Один член экипажа был действующий военный офицер с опытом боевых действий, а четверо других — опытные подводники, сообщили источники, знакомые с немецким расследованием. В составе экипажа было и гражданское лицо. Им стала тридцатилетняя женщина, прошедшая частную подготовку в качестве водолаза. Ее выбрали не только за навыки, но и для создания правдоподобного образа компании друзей на отдыхе, сообщил осведомленный источник.

Капитан взял короткую увольнительную из своего подразделения, воевавшего на фронте на юго-востоке Украины, причем его командира даже не поставили в известность насчет операции, сообщили двое осведомленных украинцев.

Украина издавна славится подготовкой лучших гражданских и военных водолазов. Бывшая военно-морская база в Крыму готовила подводников для подрывных работ и разминирования. По словам двух старших украинских офицеров, там также содержались боевые дельфины, обученные атаковать водолазов противника и подрывать корабли. Однако база перешла к России после присоединения Крыма, и часть персонала переехала в другие города Украины.

Вооружившись лишь водолазным снаряжением, спутниковой связью, портативным гидролокатором и картами морского дна из открытого доступа, на которых была отмечена трассировка трубопроводов, команда отправилась в путь. По словам людей, знакомых с немецким расследованием, четверо водолазов работали парами. В кромешной тьме и ледяной воде они подключили детонаторы с таймером и мощной взрывчаткой под названием октоген или HMX. Даже небольшого количества бризантного вещества оказалось достаточно, чтобы разорвать трубы высокого давления.

Даже после 20 минут на такой глубине требуется около трех часов декомпрессии, а после этого водолаз должен воздержаться от погружений минимум на сутки, иначе есть риск серьезной травмы.

Ненастье вынудило команду сделать незапланированную остановку в шведском порту Сандхамн. Один из водолазов случайно уронил взрывное устройство на морское дно. Команда начала было обсуждать, не свернуть ли операцию из-за непогоды, но шторм вскоре утих, сообщили два осведомленных источника.

Свидетели с других яхт, пришвартованных в Сандхамне, отметили, что “Андромеда” была единственной с украинским вымпелом на мачте.

Атака разрушила три из четырех трубопроводов и взвинтила цены на энергоносители. Германия и другие страны поспешили национализировать энергетические компании, работавшие с российским газом и не выдержавшие диверсии. Даже сегодня Германия платит около миллиона долларов в сутки только за аренду плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), которые лишь частично заменили поставки российского газа через “Северные потоки”.

Германия, Дания, Швеция и США отправили военные корабли, водолазов, подводные беспилотники и самолеты прочесывать район утечки.

Зеленский отчитал Залужного, но генерал не придал его критике никакого значения, по словам трех осведомленных источников. Залужный сообщил Зеленскому, что после отправки диверсионная группа была изолирована от внешнего мира и не могла быть отозвана, поскольку любой контакт с ними мог поставить операцию под угрозу.

“Ему сказали, что это как торпеда — стоит только выпустить ее по врагу, как ее уже нельзя остановить, она продолжит двигаться, пока не скажет “бум””, — сообщил знакомый с их беседой высокопоставленный офицер.

Через несколько дней после атаки, в октябре 2022 года, немецкая внешняя разведка получила вторую наводку об украинском заговоре от ЦРУ — и снова со ссылкой на доклад голландской военной разведки. В нем содержался подробный разбор атаки, включая тип использованного судна и предполагаемый маршрут команды, по словам немецких и голландских чиновников.

Нидерланды создали мощный потенциал для сбора разведданных на Украине и в России после того, как пророссийские военизированные формирования сбили над Донбассом вылетевший из Амстердама самолет “Малайзийских авиалиний” (никакие доводы российской стороны не принимались во внимание при расследовании катастрофы МН17, Россия не участвовала в расследовании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ), сообщили два голландских чиновника.

В силу специфических правил об обмене секретной информацией немецкая разведка не смогла передать полиции, расследующей дело, нидерландский доклад, увязавший нападение с Залужным и украинскими военными, но поставила ее в известность о его существовании.

Немецкие следователи допросили десятки потенциальных свидетелей, обследовали морское дно вокруг взрывов и проанализировали массу данных, включая телеметрию, записи о поездках и финансовые сделки.

Им повезло. В спешке покидая Германию, диверсанты забыли помыть “Андромеду”, в результате чего немецкие следователи сумели найти следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК экипажа.

Позже они определили номера их мобильных телефонов и спутниковый телефон Iridium. Эти данные позволили им восстановить весь путь судна, которое швартовалось в Германии, Дании, Швеции и Польше. Власти США запросили судебное постановление, чтобы получить от Google переписку украинского бизнесмена об аренде судна, и передали ее немцам. Этот бизнесмен связывался с рядом компаний по аренде яхт в Швеции и Германии, начиная с середины мая 2022 года.

Затем следователи проанализировали весь мобильный трафик в районах, где находилась яхтаи просмотрели тысячи соединений на предмет искомых данных.

В какой-то момент они поразились, обнаружив сигналы тысячи немецких мобильных телефонов в крошечном шведском порту Сандхамн, который был почти пуст, когда яхта пережидала там шторм.

Позже выяснилось, что мимо проходило огромное круизное судно, и телефоны немецких туристов на короткое время “поймали” местную сотовую вышку.

В какой-то момент следователям пришлось приложить немало усилий, чтобы заручиться поддержкой польских властей — хотя диверсанты сделали Польшу одним из своих логистических узлов и останавливались в польском порту Колобжег.

Один портовый работник счел экипаж яхты подозрительным и сообщил в полицию. Польская пограничная служба проверила документы, и диверсанты предъявили паспорта стран Европейского союза. Им разрешили продолжить путь на север, где они заложили оставшуюся взрывчатку, говорят люди, знакомые с расследованием.

Выяснилось, что в порту ведется обширное видеонаблюдение. Однако, несмотря на давнее и тесное сотрудничество между полицией Варшавы и Берлина, польские власти отказались предоставить данные видеонаблюдения. Уже в этом году они сообщили немецким коллегам, что записи были уничтожены вскоре после отплытия “Андромеды”.

Польское агентство внутренней безопасности сообщило, что этих записей больше не существует.

К ноябрю 2022 года немецкие следователи пришли к выводу, что за взрывом стоят украинцы.

Ранее в этом году Зеленский сместил Залужного с должности главнокомандующего, мотивировав это тем, что для возобновления военных действий требуются кадровые перестановки. Залужный, в котором многие видели потенциального политического соперника президента, был назначен послом Украины в Великобритании, получив таким образом иммунитет от судебного преследования.

В июне немецкие власти конфиденциально выдали ордер на арест гражданина Украины — предположительно, одного из членов экипажа. По словам людей, знакомых с ходом расследования, фургон, перевозивший украинскую диверсионную группу из Польши в Германию в 2022 году, попал в кадр камеры контроля скорости, и на фотографии запечатлен инструктор по дайвингу, живший с семьей под Варшавой.

Власти Польши не предприняли никаких действий по ордеру. Предполагается, что инструктор с тех пор вернулся на Украину. Неспособность (или нежелание) Польши арестовать предполагаемого преступника стало серьезным ударом по немецкому расследованию, поскольку он и другие подозреваемые теперь предупреждены и перестанут выезжать за границу, заявили люди, знакомые с расследованием. Украина своих граждан не выдает.

Украинские чиновники, причастные к заговору или знакомые с его ходом, считают, что привлечь к суду никого из руководителей не удастся, поскольку нет никаких доказательств, кроме разговоров между высшими должностными лицами, как минимум поначалу единодушно высказавшихся в пользу подрыва трубопроводов.

“А никаких показаний никто из них давать не будет, чтобы себя не оговорить”, — заключил один бывший офицер.

Статья написана при участии Дрю Хиншоу