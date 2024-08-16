Кандидат на пост главы Минобороны Ирана изложил стратегические планы военного развития

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Экс-командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде, кандидатуру которого президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил на пост главы Министерства обороны, представил парламенту комплексные меры, направленные на дальнейшее повышение обороноспособности страны, пишет иранское издание Tasnim.

По данным издания, в его предложениях особое внимание уделяется расширению воздушных и морских боевых возможностей Ирана, ракетных технологий, систем противовоздушной обороны и аэрокосмической сфере.

Ключевой частью плана Насирзаде является усиление Военно-воздушных сил путем разработки и производства «реактивных самолетов, способных совершать вертикальный взлет и посадку».

Он также предложил внедрить искусственный интеллект во все беспилотные летательные аппараты страны, чтобы обеспечить возможность проведения роевых полетов.

В военно-морском секторе Насирзаде предложил развивать тяжелые многоцелевые эсминцы путем продвижения новых технологий и увеличения производства высокоскоростных судов, способных запускать крылатые ракеты.

Что касается ракетной отрасли, то здесь планы иранского генерала направлены на улучшение производственных мощностей страны по выпуску баллистических, крылатых и зенитных ракет, обеспечивая широкий спектр возможностей, соответствующих текущим и будущим военным потребностям Ирана.

Кроме того, Насирзаде предложил стимулировать космические технологии Ирана путем усовершенствования систем запуска спутников и поставив цель вывести на орбиту более 20 спутников в ближайшие годы.