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Военное обозрение

Экс-глава немецкой разведки: диверсию на «Северных потоках» спланировали Зеленский и Дуда

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Источник изображения: topwar.ru

Диверсию на «Северных потоках» в 2022 году спланировали Владимир Зеленский и Анджей Дуда, которые оба на тот момент занимали президентские должности.

Об этом в беседе с журналистами издания Die Welt заявил экс-глава немецкой разведки BND Август Ханнинг.

По его словам, два политика договорились уничтожить российские газопроводы на Балтике.

Между Зеленским и Дудой были договоренности о проведении теракта

- сказал Ханнинг.

По утверждению немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая совместно с другими СМИ ФРГпровела свое расследование, правоохранители Германии усердно прорабатывают «украинскую версию». Они разыскивают некоего дайвера с Украины «Владимира Z», которого подозревают в причастности к диверсиям. Журналисты утверждают, что Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на его арест, но данную информацию там не подтвердили. Раньше он работал в школе подводного плавания и жил в городе Прушкув (Польша), но в прошлом месяце вернулся на родину.

Представители прессы утверждают, что в 2022 году «Владимир Z» был на острове Рюген и управлял машиной, на которой якобы перемещалась украинская диверсионная группа.

У американских журналистов газеты The Wall Street Journal другая версия. Они утверждают, что сначала Зеленский одобрил приказ о подрыве «Северных потоков», но затем под давлением США отменил свое распоряжение. Несмотря на это, главком ВСУ Залужный якобы ослушался главу киевского режима и самовольно организовал проведение диверсии.

Чего только не придумают, лишь бы отвести подозрения от истинных виновников теракта.

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