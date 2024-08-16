Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию

Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию Россия введет в республику войска

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. В случае агрессии против Белоруссии Россия введет на территорию республики войска, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (они определены, какие армии) в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая – Беларуси и России – война против этих зверей", – цитирует белорусского лидера РИА Новости.

В интервью телеканалу "Россия" он также подчеркнул, что в случае агрессии Белоруссия ответит "мгновенно и адекватно".

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД Белоруссии призвал ЕС повлиять на Украину на фоне инцидента с дронами на границе.