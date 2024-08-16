Boeing нанял неопытных рабочих для производства лунной ракеты SLS

Корпорация Boeing подверглась резкой критике со стороны надзорного органа NASA. Вопросы у американского агентства вызывает не многострадальный корабль Starliner, застрявший на орбите, а разработка более мощного варианта лунной ракеты Space Launch System (SLS) — Block 1B. Ее создание существенно отстает от графика и намного превышает бюджет, и теперь в NASA выяснили почему: оказалось, что причина кроется в недостаточном контроле качества.

Улучшенная версия сверхтяжелой ракеты SLS, как ожидается, будет задействована в экспедиции Artemis IV. Ее старт намечен на сентябрь 2028 года — предполагается, что с помощью носителя SLS Block 1B к окололунной станции Gateway будет запущен пилотируемый корабль «Орион». На этой версии ракеты стоит более мощная вторая ступень Exploration Upper Stage, которая позволит отправлять к Луне 42 тонны грузов (предыдущая версия — SLS Block 1 — способна выводить всего 27 тонн). Но проблема в том, что разработка SLS Block 1B отстает от графика уже на семь лет. Кроме того, затраты на ее создание существенно выросли — в скором времени они преодолеют порог в $5,7 млрд, что на $700 млн превышает оценку расходов, которая была утверждена NASA в декабре 2023 года. Большая часть расходов приходится на вторую ступень — затраты на нее составляют больше половины от указанной суммы. Как говорится в отчете Управления генерального инспектора NASA, опубликованном 8 августа, у Boeing есть очевидные проблемы с контролем качества: дело в том, что некоторым сотрудникам компании, которые участвуют в производстве ракет на сборочном заводе Мишу на юге Луизианы, попросту недостает опыта работы в космической сфере. Недостаток квалифицированной рабочей силы приводит к тому, что изготавливаемые детали и компоненты ракеты порой не соответствуют не только требованиям NASA, но и в целом стандартам.

Так, во время посещения завода Мишу в апреле 2023 года сотрудники управления осмотрели баки для жидкого кислорода, предназначенные для ракеты SLS в рамках Artemis III. Оказалось, что баки не соответствуют техническим требованиям из-за «неудовлетворительных» сварочных работ — согласно отчету, проблемы возникли из-за неопытности технических специалистов Boeing и «неадекватного планирования и контроля выполнения работ».

При этом руководство самого завода утверждает, что привлекать и удерживать на предприятии сотрудников с опытом работы в аэрокосмическом производстве очень сложно. Это объясняется отчасти географическим положением завода Мишу и, с другой стороны, более низкой зарплатой по сравнению с другими компаниями. «Учитывая систему контроля качества в Boeing и связанные с этим проблемы с персоналом, мы обеспокоены тем, что эти факторы потенциально могут повлиять на безопасность космических аппаратов SLS и Orion, включая их экипаж и груз», — констатировали в NASA.

Boeingбыли даны четыре рекомендации: усовершенствовать программу по контролю качества, провести анализ перерасхода средств и привести EVMS («Систему управления заработанной стоимостью) в соответствие требованиям. Четвертый пункт был в конечном итоге отклонен — он предполагал штрафные санкции за несоблюдение требований контроля качества. В NASA посчитали, что это выходит за рамки контракта и может подорвать процесс его выполнения

Каролина Зулкарнаева