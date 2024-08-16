Войти
ТАСС

Лукашенко: в США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта

184
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Высокопоставленные представители руководства США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в украинском конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут", - сказал белорусский лидер в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликовало агентство БелТА. - Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили".

При этом Лукашенко в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, в продолжении которого заинтересован лишь Запад. "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 05:00
  • 3747
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 20:49
  • 568
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.08 20:27
  • 264
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 12:21
  • 1
Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий
  • 15.08 11:52
  • 1
Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим
  • 15.08 11:17
  • 0
Украинская провокация не останется без ответа
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться