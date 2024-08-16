Лукашенко: в США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в ходе конфликта

Президент Белоруссии в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Высокопоставленные представители руководства США хотят, чтобы русские и украинцы погибли в украинском конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят - высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга - украинцы, русские - пускай в этом котле все подохнут", - сказал белорусский лидер в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого опубликовало агентство БелТА. - Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения, чуть-чуть приоткрою вам. Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили".

При этом Лукашенко в очередной раз призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, в продолжении которого заинтересован лишь Запад. "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им", - сказал он.