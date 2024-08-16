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ТАСС

МО РФ: вторжение ВСУ в Курскую область управляется спецслужбами Запада

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© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Преимущество на стороне России, отметил советник ведомства Андрей Ильницкий

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Вторжение украинских войск на территорию Курской области управляется западными спецслужбами и согласовывается с ними. Об этом сообщил советник Минобороны РФ Андрей Ильницкий.

"Вторжение в Курскую область - это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями. Они поставляют [технику] на Украину, даже того, чего у них у самих может не быть. Пока преимущество на нашей стороне, они не пойдут ни на какие переговоры. И эти попытки будут продолжаться", - сказал он на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 

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