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В последнее время в западных СМИ вновь активно поднимается тема подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из Германии, инцидент с подрывом этих газопроводов фактически являлся поводом к войне и должен был задействовать принцип коллективной обороны НАТО.

Однако это было бы возможно, если за этим стояла бы какая-либо другая страна. Но так как исполнителем диверсии оказались союзники Запада – украинцы, то применение этого принципа не произошло, пишет издание.

Нападение такого масштаба – достаточная причина для задействования положения о коллективной обороне НАТО, но объект нашей критической инфраструктуры взорвала страна, которую мы поддерживаем огромными поставками оружия и выделением миллиардов финансовых средств

- заявил собеседник The Wall Street Journal из Германии.

Напомним, что ранее из Германии приходили сообщения о выдаче ордера на арест якобы одного из исполнителей этой диверсии, который оказался украинцем. А та же американская газета The Wall Street Journal писала, что ЦРУ требовало от киевских властей не взрывать газопроводы, но они якобы не послушались.