"Калашников" на основе опыта СВО разработал новый комплекс снаряжения

Изделие состоит из бронежилета, бронешлема и рюкзака, сообщили в пресс-службе концерна

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на основе опыта специальной военной операции (СВО) разработал перспективный комплект снаряжения для военнослужащих, состоящий из бронежилета, бронешлема и рюкзака. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Калашников" презентовал на "Армии-2024" новый комплект снаряжения, разработанный на основе опыта СВО. <...> Бронежилет обладает системой распределения веса с телескопическими упорами, которые обеспечивают перераспределение нагрузки с плеч на пояс и бедра военнослужащего; увеличенным уровнем противоосколочной защиты, обеспечивающей повышение живучести. Бронежилет совместим с рюкзаком. Применение нового подхода позволяет объединить три изделия в одно: разгрузочный жилет, общевойсковой бронежилет и боевой нагрудник", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для штурмовых подразделений по требованию заказчика бронежилет может быть укомплектован дополнительными модулями защиты, которые могут увеличить площадь защиты тела до 70%. Снаряжение комплектуется новым бронешлемом, который имеет более высокий класс защиты, улучшенную совместимость с гарнитурами при таких же площади защиты и массе, как у принятого на снабжение шлема.