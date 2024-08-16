В Ростехе заявили, что британский танк Challenger не годен к бою

Об этом свидетельствует его уничтожение в Курской области, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Британский танк Challenger-2 не способен противостоять ударам современных дронов-камикадзе и уничтожается одним попаданием российского барражирующего боеприпаса. Об этом сообщили в Ростехе, комментируя уничтожение британской машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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"Вскоре после оценки Ростехом нулевых качеств британских танков в зоне боевых действий засветились Challenger, причем на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжег машину дотла. Главная причина - конструкция и защита этих танков не отвечает условиям современного поля боя. Можно сказать: как в Challenger, друзья, вы ни садитесь, как боевая единица не годитесь", - говорится к комментарии к кадрам уничтожения танка, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил о применении ВСУ при атаке в Курской области поставленных Великобританией танков Challenger.