Миляев: тульские производители в сутки выпускают до 2 тыс. беспилотников

Оборонно-промышленный комплекс региона работает "достаточно активно", подчеркнул врио губернатора

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Производители Тульской области выпускают в сутки до 2 тыс. беспилотных авиационных систем. Оборонно-промышленный комплекс региона работает "достаточно активно", объемы производства увеличиваются, доложил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Оборонно-промышленный комплекс, который основу, по сути дела, нашего промышленного региона составляет, работает достаточно активно, объемы производства увеличиваются. Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем - на сегодняшний момент тульские производители в сутки производят до 2 тыс. изделий, работу эту, безусловно, будем продолжать", - сказал он.