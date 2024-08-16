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ТАСС

СМИ: Пентагон до сих пор не понимает долгосрочных целей ВСУ в Курской области

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Россия. Курская область. Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный российскими военнослужащими 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота
Россия. Курская область. Бронеавтомобиль ВСУ, уничтоженный российскими военнослужащими 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Высокопоставленный чиновник рассказал порталу Defense One, что Украина не предупреждала США о своей атаке заранее

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США до сих пор не располагает информацией, какие долгосрочные цели Украина преследует атакой на Курскую область. С таким утверждением в комментарии для портала Defense One выступил неназванный высокопоставленный чиновник в Пентагоне.

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По его словам, представители Пентагона пытаются узнать у украинских властей, "в чем заключаются их истинные намерения в долгосрочной перспективе" и как нападение на Курскую область "скажется на будущих переговорах" с Россией. Как заявил чиновник, Украина не предупреждала США о своей атаке заранее.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. По последним данным, в результате погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2,3 тыс. военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, "безусловно, получит достойный ответ" за нападение на Курскую область, а все цели, которые стоят перед Россией, будут достигнуты. 

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