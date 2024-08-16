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ЦАМТО

Латвия отправляет ВС Украины новую партию БЛА

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Военнослужащий ВС Латвии
Военнослужащий ВС Латвии.
Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

ЦАМТО, 15 августа. Министерство обороны Латвии 13 августа объявило, что собрало очередную партию беспилотных летательных аппаратов производства латвийских компаний для отправки на Украину.

Как заявлено, партия, которая будет состоять из почти 500 боевых дронов различных типов, отличающихся по характеристикам, является подтверждением непрерывной работы Минобороны и латвийских бизнесменов в поддержку Украины.

В июле Минобороны Латвии сообщило о начале поэтапных поставок БЛА на Украину, сообщив о планах передачи ВСУ в общей сложности более 2500 боевых беспилотных комплексов различных типов. В целях обеспечения постоянной поддержки Украины и с учетом производственных мощностей латвийских компаний заказанные для Украины БЛА накапливаются и предаются регулярно небольшими партиями.

Минобороны Латвии намерено до конца года продолжать закупку для ВСУ боевых БЛА латвийского производства, в первую очередь дронов типа FPV. Закупки разделены на транши, что дает возможность компаниям постепенно увеличивать объемы производства, а также адаптировать аппараты к меняющимся техническим требованиям ВС Украины.

Как сообщал ЦАМТО, 22 июля министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об отправке на Украину партии из более чем 500 беспилотников в рамках международной коалиции дронов. Он также опубликовал фотографии упакованных коробок с дронами, тип которых не разглашается.

В настоящее время членами коалиции дронов, обеспечивающей снабжение ВСУ различными БЛА, являются Великобритания, Латвия, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

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