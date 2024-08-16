"Калашников" представил на "Армии" новую экипировку для экипажей бронетехники

Комплект включает улучшенные огнестойкие летний и зимний комбинезоны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Компания "Триада-ТКО" (входит в состав концерна "Калашников") представила на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2024" новый комплект экипировки экипажей бронетехники, включающий улучшенные огнестойкие летний и зимний комбинезоны. Об этом сообщили в концерне.

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Компания показала комплект экипировки для членов экипажей военной техники и боевых бронированных машин, в который вошли комбинезон огнестойкий летний, комбинезон огнестойкий зимний, бронежилет, шлемофон и огнестойкие перчатки. Комплект предназначен для защиты от воздействия открытого пламени и вторичных поражающих элементов.

В "Калашникове" отметили, что по сравнению с принятым на снабжение, новый летний комбинезон обладает повышенным комфортом и улучшенными эргономическими характеристиками. Зимний, по данным концерна, гарантирует защиту от осадков, и в составе с бельем обеспечивает огнезащитные свойства.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходил с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В этом году на мероприятие были приглашены официальные военные делегации 110 иностранных государств. В работе выставке приняли участие более 120 иностранных компаний. ТАСС - стратегический медиапартнер форума.