Создана система повышения безопасности посадки самолетов на авианосцы

В "Росэлектронике" отметили, что комплекс позволит снизить истираемость тросов для торможения и повысит безопасность процесса посадки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал комплекс сопровождения посадки самолетов на палубу авианосцев и авианесущих крейсеров, который снизит истираемость тросов для торможения и повысит безопасность процесса посадки.

"Аппаратура позволит снизить износ тросов аэрофинишера и повысит безопасность летчиков при посадке. Разработкой системы занимается входящий в "Росэлектронику" НИИ телевидения. Новый комплекс замеряет скорость самолета после касания палубы и в соответствии с полученными данными позволяет корректировать степень натяжения троса аэрофинишера - механизма для торможения летательных аппаратов. Это повысит устойчивость троса к истиранию, а также примерно на 30% снизит перегрузку летчика во время посадки", - сообщили в холдинге.

В "Росэлектронике" добавили, что оборудование может использоваться на существующих и строящихся российских тяжелых авианесущих крейсерах, а также индийских авианосцах "Викрамадитья" и "Викрант".

"Посадка на палубу происходит с перегрузкой более 4G. Техника и летчик испытывают очень сильный удар, при этом максимальные усилия на тросе и воздействие на пилота возникают на 2-3 секунде торможения. Благодаря управлению аэрофинишером, новый комплекс уменьшит влияние негативных факторов, что положительно скажется на здоровье летчиков и сроке службы оборудования", - привели в пресс-службе холдинга слова гендиректора НИИ телевидения Алексея Никитина.