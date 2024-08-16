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ТАСС

Талибы на форуме "Армия" интересовались прицелами для стрелкового оружия

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Боевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Члены делегации приняли участие в официальной церемонии открытия выставки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) ознакомилась с вооружением и военной техникой на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Как сообщили ТАСС на предприятии, участвовавшем в форуме, они интересовались прицелами для стрелкового оружия.

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"Они интересовались прицелами для стрелкового оружия: тепловизионными, оптическими и коллиматорными. В первую очередь, конечно, тепловизионными", - сказали в организации.

Кроме того, члены делегации приняли участие в официальной церемонии открытия оборонной выставки. Также представители талибов осмотрели представленные на ней разработки и образцы вооружения.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходил с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В 2024 году на мероприятие были приглашены официальные военные делегации 110 иностранных государств. В работе выставке приняли участие более 120 иностранных компаний. ТАСС - стратегический медиапартнер форума. 

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