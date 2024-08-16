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Военное обозрение

The New York Times: Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с ХАМАС в Газе

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Источник изображения: topwar.ru

По словам высокопоставленных американских чиновников, израильские силы в Газе достигли предела своих возможностей, а продолжающиеся бомбардировки лишь увеличивают риски для мирного населения, в то время как вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС уменьшилась, пишет газета The New York Times.

На фоне усилий администрации Байдена по возобновлению переговоров о прекращении огня, все большее число американских должностных лиц заявляют, что израильские военные серьезно потрепали ХАМАС, но никогда не смогут полностью уничтожить эту группировку, отмечают авторы издания.

При этом в США признают, что Израиль добился немало. Однако, по словам нынешних и бывших американских и израильских чиновников, одна из главных оставшихся целей Израиля — возвращение примерно 115 заложников, все еще удерживаемых в Газе — не может быть достигнута военным путем.

Израилю удалось подорвать деятельность ХАМАС, убить ряд его лидеров и в значительной степени снизить угрозу Израилю, которая существовала до 7 октября

— сказал генерал Джозеф Вотел, бывший глава Центрального командования США, добавив, что освобождение заложников может быть обеспечено только путем переговоров.

Израильский же подполковник Надав Шошани заявил, что «Армия обороны Израиля привержена достижению целей войны по ликвидации ХАМАС и возвращению домой заложников».

The New York Times напоминает, что на данный момент американские должностные лица разъезжают по Ближнему Востоку, чтобы попытаться заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и, возможно, предотвратить ответную атаку со стороны Ирана и его союзников на Израиль за убийство Хании.

Директор ЦРУ Уильям Бернс должен прибыть в Катар в четверг. Бретт Макгерк, координатор президента Байдена по Ближнему Востоку, отправился в Египет и Катар. Амос Хохштейн, старший советник Белого дома, прибыл в Ливан

- пишет The New York Times.

По словам авторов издания, одно из сообщений, которое, как ожидается, донесут официальные лица США, заключается в том, что Израиль мало что может еще сделать против ХАМАС.

В Израиле на этом фоне наблюдается напряженность внутри правительства между премьер-министром Нетаньяху министром обороны Галлантом, который, как сообщают СМИ, на закрытой встрече поставил под сомнение цель премьер-министра о «полной победе» над ХАМАС.

По словам американских чиновников, несмотря на все успехи, Израиль пока не продемонстрировал, что может обеспечить безопасность всех захваченных им районов в Газе. Боевики ХАМАС периодически появляются там, где уже не раз побывали израильские военные, отмечают эксперты.

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Египет
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